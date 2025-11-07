Capa Jornal Amazônia
Al Fateh x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Saudita

Al-Fateh e Al-Taawon jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Taawon já soma 13 pontos a mais que Al Fateh no Campeonato Saudita (X/ @AltaawounFC)

Al-Fateh x Al-Taawon disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 8° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 11h35 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Fateh x Al Taawon ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Taawon está na vice-liderança do Campeonato Saudita e acumula nesse um total de 6 vitórias, 1 derrota, 18 gols marcados e 10 gols sofridos.

Al Fateh é o 15° colocado com 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

Al Fateh x Al-Taawon: prováveis escalações

Al-Fateh: Sem informações.

Al-Taawon: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Fateh x Al Taawon
Campeonato Saudita
Local: Cidade dos Esportes Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita
Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 11h35

