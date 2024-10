Al Ahly x Al Ain: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (29/10) pelo Mundial de Clubes

Al Ahly x Al Ain disputam hoje, terça-feira (29/10), a segunda rodada do Mundial de Clubes da FIFA. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ahly x Al Ain ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela FIFA+ e pela CazéTV, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, Al Ahly venceu Gor Mahia duas vezes, ambas por 3 a 0; perdeu para Zamalek nos pênaltis, após empate de 1 a 1; venceu Ceramica Cleopatra por 2 a 1 e venceu Zamalek nos pênaltis, após empate sem gols.

Já Al Ain passou por uma derrota de 4 a 2 para Al Gharafa, outra de 2 a 1 para Al Wahda, uma vitória de 4 a 0 sobre Hatta Club, uma derrota de 5 a 4 para Al Hilal e um empate de 1 a 1 com Dibba Al Hisn.

Al Ahly x Al Ain: prováveis escalações

Al Ahly: Mohamed Elshenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmoneim, Yasser Ibrahim, Ali Maaloul; Aliou Dieng, Marawan Attia, Mohamed Afsha; Hussein Elshahat, Kahraba, Percy Tau. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Al Ain: Khalid Eisa; Bandar Al-Ahbabi, Fabio Cardoso, Kouame Kouadio e Erik; Park Yong-woo e Abdoul Karim Traoré; Kaku, Matías Palacios e Mateo Sanabria; Soufiane Rahimi. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

Al Ahly x Al Ain

Mundial de Clubes da FIFA

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 29 de outubro de 2024, 14h