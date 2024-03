Ajax x Chelsea: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (19/03) pela Liga dos Campeões Feminina

Ajax x Chelsea disputam hoje, terça-feira (19/03), as quartas de final da Champions League Feminina. O jogo será realizado às 14h45 (horário de Brasília), na Arena Johan Cruijff, em Amsterdã, Países Baixos. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ajax x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela DAZN, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Ajax foi vice-líder do Grupo C com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já Chelsea liderou invicto o Grupo D e acumulou 4 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados e 5 gols sofridos.

Ajax x Chelsea: prováveis escalações

Ajax: Van Eijk; De Klonia, De Sanders, Kardinaal e Milicia Keijzer; Lily Yohannes, Rosa Van Gool e Noordam; Bente Jansen, Romée Leuchter e Grant. Técnica: Suzanne Bakker.

Chelsea: Hannah Hampton; Ève Périsset, Jess Carter, Kadeisha Buchanan e Niamh Charles; Melanie Leupolz, Erin Cuthbert e Johanna Kaneryd; Sjoeke Nüsken, Guro Reiten e Lauren James. Técnica: Emma Hayes.

FICHA TÉCNICA

Ajax x Chelsea

Champions League Feminina

Local: Arena Johan Cruijff, em Amsterdã, Países Baixos

Data/Horário: 19 de março de 2024, 14h45