Águia empata com Maranhão em casa e chances de classificação na Série D são remotas

O Águia de Marabá e Maranhão empataram em 0 a 0 no estádio Zinho de Oliveira neste domingo (30). Com esse resultado, o Águia praticamente se despede das chances de classificação à segunda fase do torneio, enquanto o Maranhão se aproxima dos mata-matas e mantém a liderança do Grupo A2.

Durante o primeiro tempo, o time da casa teve as melhores oportunidades de gol. Logo no início, Moisés foi testado em uma jogada de Soares. Pouco depois, Rodrigão desviou um chute de Soares que acertou o travessão, e na sequência do lance, Germano também acertou a trave, mas a bola foi para fora. O Maranhão, por sua vez, tentou explorar a velocidade, principalmente com Vincíus Barata, mas sem sucesso em ameaçar o gol de Axel Lopes.

Na segunda etapa, o Águia de Marabá manteve maior posse de bola no campo de ataque e pressionou até o final, porém, as melhores chances de gol ocorreram no primeiro tempo. O Maranhão buscou alguns contra-ataques, mas Axel Lopes, goleiro do Águia, teve uma partida tranquila.

Com 18 pontos, o Maranhão tem a classificação bem encaminhada para a próxima fase, liderando o Grupo A2. O time se prepara para manter a primeira colocação nas últimas três rodadas desta fase de classificação. Em contrapartida, o Águia de Marabá, com apenas nove pontos até a 11ª rodada, praticamente dá adeus às chances de avançar na competição.

O Maranhão volta a campo no próximo domingo (7) para enfrentar o Moto Club no clássico do Castelão, às 16h. O Águia de Marabá joga contra o Cametá na terça-feira seguinte (9), no Parque do Bacurau, às 20h.