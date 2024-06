África do Sul x Zimbábue: onde assistir e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

África do Sul x Zimbábue disputam hoje, terça-feira (11/06), a 4° rodada das eliminatórias africanas da Copa do Mundo. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Free State, em Bloemfontein, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir África do Sul x Zimbábue ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da fase de grupos, África do Sul venceu Benim por 2 a 1, perdeu para Ruanda por 2 a 0 e empatou com Nigéria por 1 a 1.

Já Zimbábue passou por empate sem gols com Ruanda, um empate de 1 a 1 com Nigéria e uma derrota de 2 a 0 para Lesoto nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

África do Sul x Zimbábue: prováveis escalações

Zimbábue: Donovan; Mbeba, Hadebe, Takwara, Lunga; Rinomhota, Machope, Munetsi; Musona, Kadewere, Msendami. Técnico: Jairos Tapera.

África do Sul: Williams; Mudau, Ngezana, Mvala, Modiba; Adams, Sithole, Mokoena, Tau; Zwane, Foster. Técnico: Hugo Broos.

FICHA TÉCNICA

África do Sul x Zimbábue

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Free State, em Bloemfontein, África do Sul

Data/Horário: 11 de junho de 2024, 13h