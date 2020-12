Afastados da família e vida luxuosa: site revela detalhes da relação de Hulk com a sobrinha da ex

O atacante brasileiro Hulk, atualmente sem clube, se envolveu em uma polêmica que marcou dezembro de 2019: após encerrar seu casamento de 12 anos com Iran Angelo, o ex-Shanghai, da China, se casou com Camila Angelo, sobrinha da ex-companheira do atleta. De acordo com o portal Metrópoles, Hulk e Camila vivem uma vida longe da família e regada de luxos.+ Confira como está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro

O portal afirma que, desde que Hulk e Camila assumiram a relação, em dezembro de 2019, a família da ex-esposa não é mais tão próxima da sobrinha. Toda a família de Camila não falaria mais com ela depois da confusão. Além disso, o site conta que, como é possível verificar no Instagram do jogador, a vida do casal não seria simples: mansão com piscina, casa com vista para o mar, viagens, academia.

Em setembro, Iran chegou a desabafar sobre a situação nas redes sociais.

- Dei tudo a essa menina desde que ela veio ao mundo. Sacrifiquei tantas vezes meus sonhos para realizar os sonhos dela. E aqui não falo só de bens materiais, pois esses são fáceis de serem dados quando se tem dinheiro, mas de amor, carinho, atenção, respeito…

As informações ainda contam que Iran, que tentou diversas vezes um auxílio psicológico para superar as supostas traições de Hulk e deixar no passado o fim da relação, não deixou o casamento com uma mão na frente e outra atrás. O processo de separação teria sido rápido e generoso.

Diferente da vida que levava com Iran, cercado de amigos e familiares, Camila e Hulk parece viverem apenas com amigos de infância do jogador. Antes de "furar o olho" da tia, Camila chegou a receber uma ajuda financeira de Iran para terminar seus estudos.

Após encerrar seu contrato com o time chinês, Hulk segue no mercado e definindo seu futuro no futebol. Dono de uma empresa na China, o atleta antes não deseja deixar o país. Agora, ele é especulado no mercado europeu e pode pintar em um gigante brasileiro.