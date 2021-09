Adversário do Remo na Série B, Vasco anuncia a saída de Lisca 'Doido'

O Vasco da Gama, clube que está na Série B do Brasileirão junto ao Remo, anunciou a demissão do técnico Lisca. O comandante não resistiu à derrota por 3 a 1 para o Avaí, na última segunda-feira (6), fora de casa, e pediu demissão. O resultado empurrou o Gigante da Colina para a nona posição na tabela, com 32 pontos (cinco a mais que o Leão Azul, que tem um jogo a menos).

Em 12 partidas pelo Vasco, somando Segundona e Copa do Brasil, Lisca conquistou apenas quatro vitórias. Foram mais um empate e sete derrotas, sendo que uma delas foi justamente para o Remo, por 2 a 1, no Baenão, em partida do dia 13 de agosto. Renan Gorne e Romércio marcaram para o Leão, Sarrafiore descontou para o Vasco.