Acertado com o Santos, Carille chega ao Brasil: 'Fazer um grande trabalho'

O técnico Fábio Carille já chegou ao Brasil. Apalavrado com o Santos, o treinador deve se reunir com a diretoria santista para acertar os últimos detalhes e assinar o contrato válido até dezembro de 2022, sem multa rescisória, nos moldes do que foi feito com Fernando Diniz.

"Acabei de falar com meu empresário. Existe, sim, uma conversa com o presidente Rueda, mas tudo muito novo. Vou me encontrar com as pessoas que cuidam da minha carreira para cuidar melhor de tudo isso", disse o treinador.

O comandante já fala como técnico do Santos. Fábio Carille elogiou os reforços que chegaram, como Diego Tardelli e Léo Baptistão, que estreou contra o Cuiabá.

"É um clube que se fortaleceu nos últimos dias, chegando Tardelli, Baptistão, o zagueiro Velásquez. Dei uma olhada no aeroporto sobre tudo isso quando vi a possibilidade que existia. É chegar e fazer um grande trabalho com o entendimento de todos para que o Santos melhore", comentou.

O auxiliar Marcelo Fernandes comanda o treino do Peixe nesta terça-feira, mas a expectativa é que Carille esteja no CT Rei Pelé para conversar com os atletas já nesta quarta-feira (8). A diretoria tem pressa pela situação delicada que o clube vive no Brasileirão. No sábado o duelo é contra o Bahia, na Vila