Abel Ferreira, do Palmeiras, garante Felipe Melo na final da Libertadores

Próximo da disputa da final da Libertadores, Abel Ferreira e Felipe Melo concederam entrevista coletiva nesta sexta-feira (26), no Estádio Centenário, em Montevidéu. Questionado sobre a presença do volante no time titular na decisão, o treinador garantiu que o camisa 30 estará em campo.

- Já falei do Felipe desde o meu primeiro dia no clube, não só pelo seu passado, mas também pelo seu presente. Minhas palavras sobre ele espelham bem o espírito da equipe. Está aqui para servir o clube e seus colegas. Nós sabemos que o Felipe é importante seja em campo ou no banco de reservas. Felipe tem essa áurea de títulos e sabe o que é ser campeão. Portanto, já adianto que amanhã ele irá jogar - confirmou.

Felipe Melo esteve fora dos últimos jogos do Palmeiras pelo Brasileirão por conta de dores no joelho direito. Após por um processo de recuperação com trabalhos individuais, o volante participou da atividade da última quinta-feira (25), em Montevidéu, sem qualquer tipo de restrição.

Perguntado sobre a estratégia que a equipe deve utilizar contra o Rubro-Negro, levando em conta o a forma que os jogadores se comportaram na decisão da Supercopa do Brasil e nas semifinais da Libertadores contra o Atlético-MG, Abel Ferreira afirmou que já tem um entendimento sobre a decisão, ressaltando toda a trajetória do clube até chegar à segunda decisão consecutiva.

- Ano passado disseram que chegamos à final por ser um caminho mais fácil. Esse ano viemos pelo caminho mais difícil e estamos aqui novamente. Por mérito, competência e estratégia. Os jogadores sabem que fazemos tudo o que for necessário para ganhar o jogo. Nossa equipe já mostrou que consegue fazer gols contra qualquer adversário e a qualquer minuto do jogo. Quando tivermos a bola, teremos de impor nosso jogo. Sem ela, vamos fechar todos os caminhos da nossa defesa. O futebol moderno é assim, temos de ser competentes na hora de atacar e defender - concluiu.

Atual campeão Sul-Americano, o Palmeiras entrará em campo para defender seu título diante do time comandado por Renato Gaúcho. Caso saia de campo vitorioso, o Palestra chegará ao terceiro título de sua história, igualando a marca de Santos São Paulo e Grêmio como maiores vencedores da competição no Brasil.