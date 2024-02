FPF muda horário do jogo entre Castanhal e Tuna no Pazarão; confira

A partida entre Castanhal e Tuna Luso do próximo domingo (04), válida pela quinta rodada do Campeonato Paraense, teve uma mudança de horário, de acordo com a atualização do cronograma da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Inicialmente, a partida entre o Japiim e a Águia do Souza seria realizada às 10h, no Complexo Esportivo José Reinaldo Pismel, em Castanhal, Região Metropolitana de Belém. No entanto, a FPF informou que o jogo foi transferido para às 15h30. A mudança do horário teria ocorrido após um pedido do clube aurinegro.

Na tabela do Campeonato Paraense, a Tuna ocupa a segunda posição do grupo C, com cinco pontos, atrás apenas do Paysandu, que tem nove. No Parazão, a Águia do Souza ainda está invicta, com uma vitória e dois empates nos três jogos que disputou até o momento na competição.

Já o Castanhal vive uma situação mais complicada. O time está na lanterna do grupo A, com apenas 1 ponto. O clube ainda não venceu no campeonato e amargou duas derrotas e um empate no Parazão. Assim, a equipe do Japiim precisa de um resultado positivo contra a Tuna no próximo domingo.

Onde assistir?

A partida entre Castanhal e Tuna Luso ocorre no próximo domingo (4), às 15h30, no Complexo Esportivo José Reinaldo Pismel, casa do Japiim. O jogo é válido pela quinta rodada do Parazão e terá cobertura de OLiberal.com.