Flamengo anuncia fim do patrocínio com a Pixbet após quatro anos e busca valorização da camisa O clube e a marcaram romperam de maneira amigável o acordo de quatro anos Estadão Conteúdo 13.08.25 17h24 O estrelado Flamengo deve anunciar nos próximos dias um novo patrocinador máster. O clube busca valorizar ainda mais sua marca e rompeu, de maneira amigável, nesta quarta-feira, o acordo que durava quatro anos com a Casa de Apostas Pixbet. O novo parceiro deve ser uma nova bet. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que hoje, após quatro anos de uma parceria de sucesso, encerrou de comum acordo e de forma amigável o contrato de patrocínio com a empresa Pixbet. A parceria englobava também o contrato de licenciamento da marca Flabet", oficializou o clube. Nos últimos meses, a parceria com a casa de apostas sofreu um desgaste com as seguidas proibições/liberações pelo governo. Apenas no começo do ano que a PixBet tinha conseguido a liberação para estampar a camisa do clube depois da regulamentação. Mas descumpriu exigências legais e chegou a ser impedida pelo Ministério da Fazenda. O clube rubro-negro não falou sobre os recentes problemas e preferiu engrandecer a parceria ao logo dos últimos anos frisando tudo o que foi conquistado em conjunto. Eram embolsados R$ 125 milhões por temporada. "O contrato com a Pixbet foi o maior acordo de patrocínio de clubes já realizado no Brasil. Juntos conquistamos diversos campeonatos: Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Campeonato Carioca 2024 e 2025 e Supercopa do Brasil 2025. O clube agradece a parceria, com votos de sucesso para a Pixbet."