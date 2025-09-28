Capa Jornal Amazônia
Fifa confirma Catar como sede da Copa Intercontinental 2025; Palmeiras e Flamengo buscam vaga

A entidade máxima do futebol confirmou os dois primeiros jogos da competição no estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, em substituição ao estádio 974, em Doha

Estadão Conteúdo

A fase final da Copa Intercontinental 2025 será realizada no Catar, assim como aconteceu na primeira edição do torneio sob chancela da Fifa, em 2024. A entidade máxima do futebol confirmou os dois primeiros jogos da competição no estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, em substituição ao estádio 974, em Doha - o estádio Lusail foi palco da final entre Real Madrid e Pachuca na edição passada.

Semifinalistas da Copa Libertadores, Palmeiras e Flamengo podem representar a América do Sul na competição. O conjunto do Rio de Janeiro disputa uma vaga na final com o argentino Racing, nos dias 22 e 29 de outubro, enquanto o time alviverde enfrenta a LDU nos dias 23 e 30 de outubro. A final será realizada no dia 29 de novembro, no estádio Monumental de Lima, no Peru.

Com formato mais enxuto, a Copa Intercontinental substituiu o Mundial de Clubes da Fifa após a criação da Copa do Mundo de Clubes, que neste ano foi realizada nos Estados Unidos e teve o Chelsea como campeão.

O torneio no Catar terá o "Dérbi das Américas", que colocará frente a frente, em 10 de dezembro, o mexicano Cruz Azul, campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, e o vencedor da Libertadores. Quem vencer, enfrentará, na "Copa Challenger" (a semifinal), em 13 de dezembro, o Pyramids, do Egito, campeão africano que levou a melhor contra o neozelandês Auckland City (campeão da Oceania) e o saudita Al-Ahli, vencedor na Ásia.

O Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, aguarda o vencedor na grande final da Copa Intercontinental, agendada para 17 de dezembro, em estádio que ainda será "anunciado oportunamente" pela Fifa.

