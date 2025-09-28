Fifa confirma Catar como sede da Copa Intercontinental 2025; Palmeiras e Flamengo buscam vaga A entidade máxima do futebol confirmou os dois primeiros jogos da competição no estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, em substituição ao estádio 974, em Doha Estadão Conteúdo 28.09.25 11h17 A fase final da Copa Intercontinental 2025 será realizada no Catar, assim como aconteceu na primeira edição do torneio sob chancela da Fifa, em 2024. A entidade máxima do futebol confirmou os dois primeiros jogos da competição no estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, em substituição ao estádio 974, em Doha - o estádio Lusail foi palco da final entre Real Madrid e Pachuca na edição passada. Semifinalistas da Copa Libertadores, Palmeiras e Flamengo podem representar a América do Sul na competição. O conjunto do Rio de Janeiro disputa uma vaga na final com o argentino Racing, nos dias 22 e 29 de outubro, enquanto o time alviverde enfrenta a LDU nos dias 23 e 30 de outubro. A final será realizada no dia 29 de novembro, no estádio Monumental de Lima, no Peru. Com formato mais enxuto, a Copa Intercontinental substituiu o Mundial de Clubes da Fifa após a criação da Copa do Mundo de Clubes, que neste ano foi realizada nos Estados Unidos e teve o Chelsea como campeão. O torneio no Catar terá o "Dérbi das Américas", que colocará frente a frente, em 10 de dezembro, o mexicano Cruz Azul, campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, e o vencedor da Libertadores. Quem vencer, enfrentará, na "Copa Challenger" (a semifinal), em 13 de dezembro, o Pyramids, do Egito, campeão africano que levou a melhor contra o neozelandês Auckland City (campeão da Oceania) e o saudita Al-Ahli, vencedor na Ásia. O Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, aguarda o vencedor na grande final da Copa Intercontinental, agendada para 17 de dezembro, em estádio que ainda será "anunciado oportunamente" pela Fifa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Intercontinental Catar Palmeiras Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CAOS! Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico 28.09.25 8h48 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue 28.09.25 1h17 Corrida de rua Corrida do Círio 2025: saúde, bem-estar e inclusão em três percursos pelas ruas de Belém A corrida de rua segue conquistando novos adeptos porque oferece benefícios que muita gente ainda desconhece 28.09.25 9h30 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00