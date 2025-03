Fernando Fernandes e Karine Alves assumem o comando do ‘Esporte Espetacular’

Com a saída da apresentadora Barbara Coelho, o ‘Esporte Espetacular’, o programa esportivo da TV Globo, ganha uma nova dupla de apresentadores: a jornalista Karine Alves e o atleta Fernando Fernandes. O primeiro programa da dupla será no dia 30 de março.

Além de apresentarem o programa, Karine e Fernando vão fazer reportagens especiais, séries e entrevistas exclusivas. Já na estreia, Fernando Fernandes vai até a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, entrevistar a ex-atleta Laís Souza. Na matéria, o apresentador vai desafiar a brasileira a mergulhar em um lago dentro de uma caverna com tamanho equivalente a um prédio de 26 andares.

Já Karine Alves, entrevista em São Paulo a ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do país, com seis pódios.

“Assumir um programa que faz parte da minha vida e de todos os meus domingos é o momento mais importante da minha vida. Falar daquilo que amo vai ser um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, será um prazer dividir o programa com a Karine, que é competentíssima e muito carismática”, declarou Fernando.

Fernando com a Laís Souza, durante mergulho em Bonito/MS (Divulgação)

Fernandes tem forte ligação com o esporte. Além de atleta, ele também é comunicador e já comandou diversos quadros esportivos e de aventura no Esporte Espetacular, além de já ter participado de coberturas olímpicas e paralímpicas.



Já Karine tem mais de 20 anos de carreira. A jornalista começou a trabalhar no esporte da emissora em 2020. Fez parte dos times de reportagens que estiveram na Copa do Mundo de 2022 e nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, em Tóquio-2020 e Paris-2024.

Karine Alves entrevista com exclusividade a ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do esporte brasileiro (Divulgação)

“Apesar de já ter vivenciado a experiência da reportagem e de ter trabalhado em grandes eventos, assumir a apresentação do 'Esporte Espetacular' me deixa lisonjeada! É mais um marco na minha carreira. O programa é a memória viva do jornalismo esportivo na TV aberta, que está na programação da Globo há mais de 50 anos. Dar continuidade a esse legado, ainda mais ao lado deste cara supergeneroso que é o Fernando, é uma grande conquista pessoal e uma baita responsabilidade também”, declarou Karine.