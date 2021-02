Fernando Alonso se envolve em acidente na Suíça e está internado em hospital

O jornal La Gazzetta dello Sport informou que Fernando Alonso se envolveu em um acidente de bicicleta na tarde desta quinta-feira (11), na Suíça. O espanhol de 39 anos foi atingido por um carro, imediatamente socorrido e levado ao hospital.

O jornal italino noticiou que Alonso apresenta lesões no corpo e já passou por exames de raio-X. As lesões podem tirar Alonso da abertura do campeonato da F1 2021 no Bahrein, em 28 de março. Fernando Alonso está de volta para a temporada deste ano, defendendo a Alpine, antiga Renault.