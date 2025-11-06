F1: Hamilton é recebido com samba em Interlagos, mas ignora e passa reto O batuque começou quando Hamilton desceu do carro, mas o piloto, vencedor em Interlagos nos anos de 2016, 2018 e 2021, não se animou Estadão Conteúdo 06.11.25 10h18 Heptacampeão mundial de Fórmula 1 e cidadão honorário brasileiro, Lewis Hamilton talvez se enquadre entre as pessoas que não acordam de bom humor pela manhã. Nesta quinta-feira, na sua chegada ao Autódromo de Interlagos para o início do dia de atividades da imprensa, antes do Grande Prêmio de São Paulo, o britânico não se empolgou com uma das maiores tradições do País: o samba. A organização colocou uma bateria de escola de samba e dançarinas para tocar conforme os pilotos vão chegando. O batuque começou quando Hamilton desceu do carro, mas o piloto, vencedor em Interlagos nos anos de 2016, 2018 e 2021, não se animou. Ele passou reto sem apreciar a música a seu lado. Hamilton tenta reverter seu primeiro ano ruim na Ferrari em Interlagos, 21ª etapa do Mundial. Ele já detém o recorde do maior número de corridas pela escuderia sem conseguir um pódio. Nesta reta final da temporada, a Ferrari briga pela segunda posição no Mundial de Construtores com 356 pontos, um a mais que a Mercedes e 10 a mais que a Red Bull. Programação do GP de São Paulo de 2025 Sexta, 7/11 11h30 - Treino Livre 15h30 - Classificação Sprint Sábado, 8/11 11h - Corrida Sprint 15h - Classificação Domingo, 9/11 14h - Corrida Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo Hamilton Interlagos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 Futebol Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. 06.11.25 10h50 Carlos Ferreira Na hora H, Leão em vôo de Série A 06.11.25 10h37 FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 CRÍTICA Davide Ancelotti responde a ataques contra técnicos estrangeiros no Brasil: 'Coisa antiga' Filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, disse que outros fatores fazem ele se sentir mais pressionado comandando um grande clube do Brasil 06.11.25 8h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41