Ex-Corinthians e seleção, Renato Augusto anuncia aposentadoria aos 37 anos Revelado pelo Flamengo, Renato Augusto construiu parte importante de sua carreira na Europa, atuando por Bayer Leverkusen e Beijing Guoan, mas foi no Corinthians que se consolidou como ídolo. Estadão Conteúdo 18.09.25 14h38 Renato Augusto falou da volta (Rodrigo Coca / Ag. Corinthians) Renato Augusto anunciou nesta quinta-feira o fim da carreira como jogador profissional. Aos 37 anos, o meia comunicou a decisão em entrevista ao programa Abre Aspas, do ge, após ter disputado sua última temporada pelo Fluminense. "Chegou o momento mesmo de dar um adeus. Ou até um até breve para o futebol. É o momento de virar para o outro lado da vida, dar uma atenção maior para os filhos, voltar a ser pai full time, voltar a ser marido full time. Chegou o momento de pendurar as chuteiras", disse. O ex-jogador, no entanto, deixou em aberto os próximos passos dentro do futebol. Segundo ele, existem conversas iniciais para ocupar cargos técnicos ou diretivos, mas a prioridade imediata é a família. "Eu ainda não sei muito bem o que eu quero. Primeiro é dar esse tempo para a família e depois me preparar para uma nova etapa da vida. Eu quero ver o futebol de fora para dentro, aprender como funciona e participar com diretores e treinadores", afirmou. Revelado pelo Flamengo, Renato Augusto construiu parte importante de sua carreira na Europa, atuando por Bayer Leverkusen e Beijing Guoan, mas foi no Corinthians que se consolidou como ídolo. Em duas passagens pelo clube alvinegro (2013-2015 e 2021-2023), disputou 243 jogos oficiais, marcou 30 gols e distribuiu 45 assistências, conquistando títulos de peso como o Campeonato Brasileiro de 2015. No retorno ao Parque São Jorge, já mais experiente, voltou a ser protagonista. Entre 2021 e 2023, fez 116 partidas, balançou a rede 15 vezes e deu 19 assistências, além de assumir papel de liderança em um grupo em reconstrução. Sua técnica refinada, capacidade de organização e inteligência tática marcaram o período. O Corinthians usou suas redes sociais para agradecer e desejar sorte ao seu ex-camisa 8. "O Sport Club Corinthians Paulista agradece e parabeniza Renato Augusto pela brilhante carreira, em especial, a dedicação e respeito em suas duas passagens vestindo o manto alvinegro. Desejamos sucesso em seus novos desafios fora dos gramados." Pela seleção brasileira, Renato Augusto vestiu a camisa amarelinha em 33 oportunidades, com seis gols marcados. Foi peça importante nas Eliminatórias para a Copa de 2018 e esteve no grupo que disputou o Mundial da Rússia. Também integrou o ciclo vitorioso da seleção olímpica, que conquistou a inédita medalha de ouro nos Jogos do Rio, em 2016. O último capítulo de sua carreira aconteceu no Fluminense, onde chegou em 2024. Foram 36 jogos e um gol pelo clube carioca antes da despedida. Embora o rendimento em campo já não fosse o mesmo, o meia ainda agregava experiência e leitura de jogo, características que o tornaram referência por onde passou. 