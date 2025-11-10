Ex-Bola de Ouro, Weah diz em painel da Fifa querer livrar futebol de 'doença' do racismo Estadão Conteúdo 10.11.25 13h48 O ex-atacante George Weah fez um apelo para acabar com o racismo no futebol. O ex-atleta realizou a declaração durante sessão de dois dias do Painel da Voz dos Jogadores (PVP) da Fifa, em Rabat, no Marrocos. George Weah, ex-presidente da República da Libéria, lidera o Painel da Voz dos Jogadores, que é composto por 16 lendas do esporte. O grupo é totalmente comprometido para acabar com o racismo no futebol mundial. "O que vim fazer aqui é para que o mundo saiba que não há necessidade de racismo. Devemos desfrutar do jogo bonito, caminhar juntos no estádio, cantar juntos e, quando somos derrotados, tentamos novamente. É disso que se trata o jogo, aproveitem", afirmou o ex-atacante da seleção da Libéria. "Acho que o importante é esquecermos de xingar uns aos outros, nos abraçarmos e fazermos amigos. É disso que o mundo se trata. Guerra não é boa coisa. O racismo é uma doença. Não podemos continuar a tolerar o racismo nos espaços públicos, especialmente em campo, onde todos deveriam estar trabalhando juntos, se divertindo juntos. Divirtam-se, aproveitem o que o jogo tem de bom", prosseguiu Weah. O evento da Fifa foi presidido por George Weah e contou com a presença do mandatário da entidade, Gianni Infantino. O Secretário Geral da Fifa, Mattias Grafström, a Diretora de Futebol, Jill Ellis, e o Vice-Diretor de Associações Membros, Gelson Fernandes, juntamente com outros membros da Administração da Fifa, também estiveram presentes no Marrocos. "Quero agradecer ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, por me colocar nesta equipe. Acho importante para o papel que exerço na sociedade. Como ex-jogador de futebol e ex-líder da República da Libéria, minha voz é crucial porque joguei, vivenciei o racismo durante a minha carreira. Então, acho que sou um dos jogadores que estaria em posição de dizer 'não' ao racismo", disse Weah. "A causa que nos reúne aqui é definitivamente a causa mais importante pela qual precisamos lutar e atacar da maneira certa. E só podemos fazer isso se trabalharmos todos juntos, só em equipe podemos vencer", acrescentou o presidente da Fifa, Gianni Infantino. George Weah vestiu na carreira as camisas de Monaco, PSG, Milan, Chelsea, Manchester City e Olympique de Marselha. Ele conquistou o prêmio de Melhor do Mundo da Fifa e a Bola de Ouro no ano de 1995. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa racismo George Weah COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES expulsão CBF divulga áudio do VAR de Remo x Novorizontino; árbitros explicam expulsão de Wagninho Lateral azulino sofreu falta dura, foi substituído e fará exames para avaliar possível lesão 10.11.25 17h42 COP Presidente da FPF e vice da CBF lidera ações institucionais durante a COP30 em Belém O dirigente apresentará o CBF Impacta, programa nacional de sustentabilidade da instituição que comanda o futebol brasileiro 10.11.25 17h33 FUTEBOL Hélio dos Anjos renova com o Náutico e frustra retorno ao Paysandu Técnico terá seu filho, Guilherme dos Anjos, ocupando o mesmo cargo no Timbu 10.11.25 16h23 série b Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B 10.11.25 16h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05