Estreia de Deiveson Figueiredo no Peso-Galo no UFC Austin é marcado por duelo eletrizante

O UFC aportou em Austin, nos Estados Unidos, neste sábado (2), trazendo uma noite repleta de emoções e destaque para o paraense Deiveson Figueiredo, conhecido como o 'Deus da Guerra'. Aos 35 anos, o experiente lutador fez seu retorno aos octógonos após 11 meses em grande estilo, protagonizando um duelo de pesos-galos no card principal do evento.

Figueiredo enfrentou o estadunidense Rob Font, de 36 anos, em uma estreia aguardada na nova categoria de peso (até 61,2kg), após encerrar uma quadrilogia histórica contra Brandon Moreno em janeiro deste ano, culminando com uma derrota para o brasileiro.

O primeiro round foi marcado por um início estratégico, com ambos os atletas estudando-se e medindo distâncias. Deiveson demonstrou sua habilidade ao conectar um cruzado de direita e castigar o corpo de Rob Font. O paraense, no momento certo, investiu em ataques às pernas, levando Font ao chão e utilizando a grade para se levantar. Deiverson acertou novamente um direto potente, deixando claro seu domínio na trocação. O placar da luta ao final do primeiro round mostrava Rob Font com 9 pontos e Deiverson Figueiredo com 10.

Assista ao vídeo:

No segundo round, a intensidade do confronto aumentou, mas uma pausa foi necessária devido a um golpe baixo desferido por Deiverson Figueiredo. O paraense não hesitou em retomar o controle, conectando outra direita forte que impactou Rob Font. Deiveson então partiu para um ataque ao single leg, conseguindo mais uma queda significativa no combate.