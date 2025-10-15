Estêvão é o único brasileiro entre os 25 finalistas ao prêmio Golden Boy; confira lista Estadão Conteúdo 15.10.25 16h17 O jornal italiano Tuttosport divulgou nesta quarta-feira, 15, a lista dos 25 finalistas ao prêmio Golden Boy 2025-26. A premiação que ocorre desde 2003 é dada ao melhor jogador sub-21 na Europa. Entre os indicados há apenas um nome brasileiro: Estêvão, atual atacante do Chelsea. O jovem chamou a atenção dos clubes europeus após estrear no final de 2023 pelo Palmeiras. Em meados de 2024, após ser integrado definitivamente ao elenco profissional, o paulista fechou contrato com o clube britânico. Entre os destaques da lista do Golden Boy estão: Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, Leny Yoro, do Manchester United, e Rodrigo Mora, do Porto. O atual vencedor do prêmio é o atacante do Barcelona Lamine Yamal. Lionel Messi, Alexandre Pato, Kylian Mbappé e Jude Bellingham são alguns dos nomes emblemáticos que conquistaram a certificação em temporadas anteriores. Confira a lista completa dos finalistas ao Golden Boy 2025-26: Pau Cubarsí - Espanha (Barcelona) Désiré Doué - França (PSG) Dean Huijsen - Países Baixos (Real Madrid) Kenan Yildiz - Alemanha (Juventus) Myles Lewis-Skelly - Inglaterra (Arsenal) Warren Zaïre-Emery - França (PSG) Arda Güler - Turquia (Real Madrid) Franco Mastantuono - Argentina (Real Madrid) Ethan Nwaneri - Inglaterra (Arsenal) Jorrel Hato - Países Baixos (Chelsea) Geovany Quenda - Portugal (Sporting) Estêvão - Brasil (Chelsea) Leny Yoro - França (Manchester United) Senny Mayulu - França (PSG) Nico OReilly - Inglaterra (Manchester City) Eliesse Ben Seghir - Marrocos (Bayer Leverkusen) Victor Froholdt - Dinamarca (Porto) Lucas Bergvall - Suécia (Tottenham) Archie Gray - Inglaterra (Tottenham) Mamadou Sarr - França (Strasbourg) Jobe Bellingham - Inglaterra (Borussia Dortmund) Francesco Pio Esposito - Itália (Inter FC) Rodrigo Mora - Portugal (Porto) Giovanni Leoni - Itália (Liverpool) Aleksandar Stankovic - Sérvia (Club Brugge) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol golden boy finalistas Estêvão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Roger Aguilera após derrota no Re-Pa: “O clube é maior do que todos nós” Presidente bicolor reconhece momento difícil e pede união da diretoria para reerguer o time nas últimas rodadas da Série B 15.10.25 17h48 FUTEBOL Remo reduz preços e inicia venda de ingressos para jogo com Athletic-MG Bilhetes para a partida contra o clube mineiro estão disponíveis em todas as lojas do clube e também pelo site 15.10.25 16h57 Re-Pa780 Re-Pa 780 tem mesmo enredo da final do Parazão: 3 a 2 para o Remo em um jogo eletrizante Nos dois duelos, Leão abriu 2 a 0, levou o empate e garantiu o triunfo com gol de falta nos minutos finais 15.10.25 16h21 Mais esportes 'Joaninha' se apresenta no Pará e em outros três estados do Norte e Centro-Oeste, veja datas Hexacampeão nacional de FMX fará apresentações em outubro e novembro 15.10.25 14h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09