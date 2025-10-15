Capa Jornal Amazônia
Estêvão é o único brasileiro entre os 25 finalistas ao prêmio Golden Boy; confira lista

Estadão Conteúdo

O jornal italiano Tuttosport divulgou nesta quarta-feira, 15, a lista dos 25 finalistas ao prêmio Golden Boy 2025-26. A premiação que ocorre desde 2003 é dada ao melhor jogador sub-21 na Europa. Entre os indicados há apenas um nome brasileiro: Estêvão, atual atacante do Chelsea.

O jovem chamou a atenção dos clubes europeus após estrear no final de 2023 pelo Palmeiras. Em meados de 2024, após ser integrado definitivamente ao elenco profissional, o paulista fechou contrato com o clube britânico.

Entre os destaques da lista do Golden Boy estão: Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, Leny Yoro, do Manchester United, e Rodrigo Mora, do Porto.

O atual vencedor do prêmio é o atacante do Barcelona Lamine Yamal. Lionel Messi, Alexandre Pato, Kylian Mbappé e Jude Bellingham são alguns dos nomes emblemáticos que conquistaram a certificação em temporadas anteriores.

Confira a lista completa dos finalistas ao Golden Boy 2025-26:

Pau Cubarsí - Espanha (Barcelona) Désiré Doué - França (PSG) Dean Huijsen - Países Baixos (Real Madrid) Kenan Yildiz - Alemanha (Juventus) Myles Lewis-Skelly - Inglaterra (Arsenal) Warren Zaïre-Emery - França (PSG) Arda Güler - Turquia (Real Madrid) Franco Mastantuono - Argentina (Real Madrid) Ethan Nwaneri - Inglaterra (Arsenal) Jorrel Hato - Países Baixos (Chelsea) Geovany Quenda - Portugal (Sporting) Estêvão - Brasil (Chelsea) Leny Yoro - França (Manchester United) Senny Mayulu - França (PSG) Nico OReilly - Inglaterra (Manchester City) Eliesse Ben Seghir - Marrocos (Bayer Leverkusen) Victor Froholdt - Dinamarca (Porto) Lucas Bergvall - Suécia (Tottenham) Archie Gray - Inglaterra (Tottenham) Mamadou Sarr - França (Strasbourg) Jobe Bellingham - Inglaterra (Borussia Dortmund) Francesco Pio Esposito - Itália (Inter FC) Rodrigo Mora - Portugal (Porto) Giovanni Leoni - Itália (Liverpool) Aleksandar Stankovic - Sérvia (Club Brugge)

