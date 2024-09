Endrick estreia na Liga dos Campeões com gol pelo Real Madrid

O atacante brasileiro Endrick mostrou mais uma vez que tem estrela, pois, em sua primeira partida pela Liga dos Campeões da Europa, marcou um dos gols da vitória de 3 a 1 do Real Madrid (Espanha) sobre o Stuttgart (Alemanha) no estádio Santiago Bernabéu.

Com este feito, Endrick, que tem 18 anos, 1 mês e 27 dias, se tornou o brasileiro mais jovem a marcar pela principal competição de clubes da Europa. Antes o detentor da marca era outro jogador do Real Madrid, o meia-atacante Rodrygo, que, em 2019, alcançou seu primeiro tento na Liga dos Campeões com 18 anos, 9 meses e 28 dias.

O brasileiro entrou no gramado apenas aos 34 minutos do segundo tempo, quando o placar estava empatado em 1 a 1, com o francês Mbappé abrindo o placar no primeiro minuto do segundo tempo e Undav deixando tudo igual 20 minutos depois.

Aos 37 minutos o croata Modric cobrou escanteio com perfeição e o alemão Rüdiger colocou o Real em vantagem. Em desvantagem no marcador, o Stuttgart saiu para o ataque e passou a oferecer espaços para a equipe da casa contra-atacar. E foi desta forma que Endrick deixou o seu, já aos 49 minutos. O brasileiro avançou em velocidade com muita liberdade e bateu de fora da área para superar o goleiro Nübel.