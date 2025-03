Djokovic dá show na quadra principal de Miami, amplia recorde em Masters 1000 e vai às quartas

Com "aula" de tênis, Novak Djokovic ampliou seu recorde de vitórias em Masters 1000 para 412 ao impor todo seu repertório diante do italiano Lozenzo Musetti na vitória tranquila por duplo 6/2, nesta terça-feira, em Miami, após somente 1h22. O sérvio deu show no Hard Rock Stadium para avançar às quartas de final e foi aplaudido de pé muitas vezes por causa de suas jogadas geniais.

Depois de um atraso de mais de três horas por causa da chuva que castigou a Flórida, Djokovic entrou em quadra com um córner de peso para apoiá-lo. Ao lado do técnico britânico Andy Murray estava o argentino Juan Manuel del Potro, não faz muito tempo rivais duros da geração do sérvio.

Com grande inspiração e disposto a seguir fazendo história em sua brilhante carreira, o sérvio pisou na quadra para uma partida que prometia ser complicada diante do 15º favorito e, após sair perdendo o serviço no primeiro game, a transformou rapidamente em treino de luxo.

Esbanjando categoria com variação gigante de golpes, arrancou aplausos com curtas, avanços à rede, winners, paralelas e bolas na linha para, no modo turbo, abrir logo 6 a 2 no primeiro set, aproveitando três break points.

O pôr do sol na Flórida chegou para dar ainda mais brilho na apresentação de gala do número 5 do mundo, que começou o segundo set ainda mais inspirado e logo abriu 3 a 0 - Musetti perdeu a paciência em longa troca de bolas e mandou para fora, sendo quebrado pela quarta vez no jogo.

A partida das oitavas nem tinha uma hora e a vitória do sérvio já estava bem encaminhada. Musetti salvou dois breaks e vibrou com seu primeiro ponto no set. Mas, o italiano não conseguia segurar o ímpeto do sérvio, que ainda se destacava com o saque potente.

Depois de uma linda paralela, Djokovic abriu 5 a 2 no set derradeiro e colocou pressão no saque de Musetti. O italiano não podia mais perder games e largou logo com 0 a 40. Triplo match point para o sérvio, que fechou após dupla falta.

O adversário nas quartas de final será o apaixonado norte-americano Sebastian Korda, que ganhou do francês Gael Monfils em três sets. Após fechar o jogo com 6/4, 2/6 e 6/4, o tenista local fez uma dedicatória à amada em seu "autógrafo" na câmera. "Feliz aniversário, meu amor", escreveu o vencedor. Ela retribuiu, das arquibancadas, com beijos.

O primeiro duelo das quartas foi definido antes de a chuva atrasar toda a programação em Miami. O búlgaro Grigor Dimitrov (14º favorito) fez 6/4 e 7/5 sobre o norte-americano Brandon Nakashima e terá pela frente o argentino Francisco Cerúndolo pela frente nesta quarta-feira. O cabeça de chave 23 surpreendeu o norueguês Cásper Ruud (5º) com fáceis 6/4 e 6/2.