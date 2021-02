'Dinheiro de torcedor trouxe pressão para o Internacional e para o Rodinei', diz Zinho

Comentarista dos canais ESPN, Zinho afirmou, durante o "Bate-bola Debate" desta segunda-feira, que o valor doado por um torcedor do Internacional para que o lateral Rodinei atuasse contra o Flamengo no domingo trouxe uma pressão excessiva no atleta e ao clube. De acordo com o ex-jogador, este pagamento também desmerece o time.

- O Internacional, do bolso dele, paga R$ 1 milhão ao Flamengo pro Rodinei jogar, normal, tá em contrato isso. Vindo de um torcedor... eu achei até que desmereceu o próprio Inter. O Inter não tem R$ 1 milhão pra pagar? O Internacional, gigantesco, com a estrutura maravilhosa, não tem R$1 milhão? - questionou o comentarista.

- Porque isso trouxe uma pressão até pro jogador. Porque a semana toda foi só falando disso. E agora novamente, é esse torcedor novamente, é ele que tem que entrar nesse circuito? Aí sai o nome dele, vai ficar falando a semana toda sobre isso. Eu acho que traz uma pressão pro Inter, porque o Inter tem que fazer a parte dele - concluiu Zinho.

O comentarista também falou sobre uma possível "mala-branca" do mesmo torcedor colorado ao time do São Paulo para o confronto na última rodada do Brasileirão contra o Flamengo e comparou com seus tempos de atleta.

- Eu nunca vivi essa situação, vindo de um torcedor, de uma pessoa fora do clube. O que acontecia era assim: vinha o capitão do outro time e falava "nossa direção disse que se você ganhar do clube a gente dá uma graninha a mais". E muitas vezes a gente tomava calote, porque era uma coisa entre jogadores - explicou o ex-atleta.

o Internacional joga contra o Corinthians nesta quinta-feira pela última rodada do Brasileirão e ainda pode ser campeão em caso de empate ou derrota do Flamengo com contra o São Paulo.