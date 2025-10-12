Dia das Crianças: veja como seu filho pode entrar em campo com jogadores

No Dia das Crianças, comemorado neste domingo, muitos pais procuram maneiras diferentes de presentear seus filhos. Para os pequenos apaixonados por futebol, entrar em campo ao lado dos jogadores é uma das experiências mais marcantes. A cena se repete jogo após jogo: meninos e meninas uniformizados, mãos dadas com os atletas e olhos brilhando diante da torcida.

O momento, que já faz parte do protocolo oficial de jogos da CBF, é organizado pelos próprios clubes, com regras claras e limites de idade. Em alguns casos, é um benefício para sócios, em outros envolve cadastro antecipado ou participação em escolinhas oficiais.

Abaixo, veja os regulamentos para Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos:

CORINTHIANS A entrada em campo para os pequenos torcedores do Corinthians é exclusiva para associados do programa Fiel Torcedor. A inscrição pode ser feita por e-mail (marketing@sccorinthians.com.br) ou pelo aplicativo oficial Universo SCCP, onde as vagas costumam se esgotar rapidamente. Podem participar crianças de até 11 anos e 11 meses de idade.

PALMEIRAS A torcida do Palmeiras deve enviar e-mail (torcedor.mirim@palmeiras.com.br) para solicitar informações. Além da entrada em campo, as crianças podem acompanhar de perto o aquecimento dos jogadores antes da partida, mas o credenciamento é feito separadamente e começa duas horas antes do jogo, em pontos específicos do Allianz Parque (Gol Norte, Gol Sul, Central Leste, Central Oeste, Cadeiras Superiores e Camarotes nos 3º e 4º andares). Podem participar crianças de 4 a 12 anos, com até 1,50 m de altura, usando uniforme completo do clube. A quantidade de pulseiras é limitada.

SÃO PAULO A entrada em campo no Morumbis é exclusiva para alunos das escolinhas licenciadas do São Paulo. Podem participar crianças de 6 a 11 anos, com altura máxima de 1,45 m.

SANTOS Os pequenos torcedores do Santos podem participar da ação pelo programa de sócio-torcedor ou pelas escolinhas franqueadas. O resgate é feito a partir de 250 pontos no site do Sócio Rei. Na aba "Experiências", o torcedor escolhe a opção desejada.

O clube também conta com o programa "Peixinhos da Vila", com lugares reservados no estádio para alunos de até 10 anos de idade que estudem na rede pública de ensino da cidade de Santos e São Vicente. Os responsáveis pelas crianças interessadas em participar do projeto devem entrar em contato pelo e-mail peixinhosdavila@santosfc.com.br.