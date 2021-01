Desabafo de Diego Ribas foi 'um equívoco', diz comentarista PVC; entenda

O comentarista do Grupo Globo Paulo Vinícius Coelho disse em um artigo publicado neste domingo no GloboEsporte que o desabafo do meia do Flamengo Diego Ribas foi "um equívoco". Para o comentarista, a fala de Diego "joga toda a instituição da imprensa no ralo" e o atleta deveria ter sido "mais claro", mostrando qual jornalista ou notícia ele não acreditava.

A avaliação de PVC é de um vídeo publicado pelo meia em suas redes sociais em que diz para os torcedores não acreditarem "em quem dá uma notícia falando em fontes" e que fontes são "pessoas infiltradas nos clubes que querem prejudicar o trabalho feito".

- Seria diferente se afirmasse. Tal informação, publicada em tal jornal, por tal jornalista não é verdade - analisou o comentarista. Para PVC, se Diego tivesse sido mais preciso, ele estaria fazendo um "serviço até mesmo a nós, jornalistas sérios, que pretendemos uma imprensa livre e responsável".

A próxima partida do Flamengo no Brasileirão será contra o Goiás, em Goiânia, no dia 18 de janeiro.​