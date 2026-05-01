Dani Ceballos rompe com Arbeloa, é afastado e deve deixar o Real Madrid Estadão Conteúdo 01.05.26 20h02 A situação de Dani Ceballos no Real Madrid chegou a um ponto sem retorno. Segundo apuração do jornal espanhol Marca, o meio-campista está afastado das convocações após um conflito direto com o técnico Álvaro Arbeloa e deve deixar o clube ao final da temporada. Embora siga treinando normalmente com o elenco, Ceballos não faz mais parte dos planos para os jogos. A decisão, ao que tudo indica, será mantida até o fim da temporada, sem perspectiva de mudança. O episódio decisivo ocorreu após uma reunião entre jogador e treinador no centro de treinamentos do clube. De acordo com o jornal, a iniciativa partiu de Ceballos, que procurou Arbeloa para uma conversa direta. Após o encontro, o meia comunicou aos companheiros que havia solicitado ao treinador que não mantivesse mais qualquer tipo de relação com ele. O jogador indicou que havia um problema pessoal na relação e que não esperava mais ser utilizado. A atitude surpreendeu o elenco, mas o ambiente conturbado ao longo da temporada fez com que o episódio fosse tratado internamente como mais um capítulo de instabilidade. CLUBE BANCA TREINADOR E MANTÉM DECISÃO Ainda segundo o Marca, o Real Madrid foi informado sobre o desentendimento e optou por respaldar a decisão de Arbeloa, mantendo o jogador fora das listas por critério técnico. O clube, inclusive, não tentou suavizar a situação publicamente. A ausência de Ceballos foi comunicada de forma direta, o que contribuiu para aumentar a repercussão do caso. Internamente, há a leitura de que o meia também pode ter provocado o conflito como forma de acelerar uma saída, diante da falta de espaço e minutos ao longo da temporada. O cenário atual indica que Ceballos não voltará a atuar pelo clube. Sem entrar em campo desde o retorno de lesão, no início de abril, o jogador já teria feito sua última partida ainda em fevereiro. Com contrato até 2027, a tendência é que clube e atleta busquem um acordo para a rescisão ou transferência na próxima janela. A saída também é vista como uma oportunidade para aliviar a folha salarial e abrir espaço no elenco. Entre os possíveis destinos, o Betis aparece como opção mais forte, tanto pelo vínculo afetivo quanto pelo encaixe esportivo. No entanto, questões financeiras podem dificultar o negócio. Outros clubes, tanto da Espanha quanto de ligas estrangeiras, monitoram a situação do jogador, que passa a ser visto como uma oportunidade de mercado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Ceballos Arbeloa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo cita dificuldade no gramado sintético do Engenhão e fala sobre cobrança e pressão Lateral Mayk destaca dificuldades do gramado sintético e pressão por resultados antes do jogo no Engenhão 01.05.26 16h08 FUTEBOL Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino 01.05.26 15h04 Futebol Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2) Local vai receber a partida entre Caeté e Santos-PA, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense. 01.05.26 12h02 futebol Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo 01.05.26 11h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 FUTEBOL Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino 01.05.26 15h04 FILHO REBELDE VÍDEO: novela de IA viraliza com criança do Remo querendo ser Paysandu Vídeo com times humanizados mostra família azulina e filho que decide torcer para rival; assista 01.05.26 16h24 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40