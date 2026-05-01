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Dani Ceballos rompe com Arbeloa, é afastado e deve deixar o Real Madrid

Estadão Conteúdo

A situação de Dani Ceballos no Real Madrid chegou a um ponto sem retorno. Segundo apuração do jornal espanhol Marca, o meio-campista está afastado das convocações após um conflito direto com o técnico Álvaro Arbeloa e deve deixar o clube ao final da temporada.

Embora siga treinando normalmente com o elenco, Ceballos não faz mais parte dos planos para os jogos. A decisão, ao que tudo indica, será mantida até o fim da temporada, sem perspectiva de mudança.

O episódio decisivo ocorreu após uma reunião entre jogador e treinador no centro de treinamentos do clube. De acordo com o jornal, a iniciativa partiu de Ceballos, que procurou Arbeloa para uma conversa direta.

Após o encontro, o meia comunicou aos companheiros que havia solicitado ao treinador que não mantivesse mais qualquer tipo de relação com ele. O jogador indicou que havia um problema pessoal na relação e que não esperava mais ser utilizado.

A atitude surpreendeu o elenco, mas o ambiente conturbado ao longo da temporada fez com que o episódio fosse tratado internamente como mais um capítulo de instabilidade.

CLUBE BANCA TREINADOR E MANTÉM DECISÃO Ainda segundo o Marca, o Real Madrid foi informado sobre o desentendimento e optou por respaldar a decisão de Arbeloa, mantendo o jogador fora das listas por critério técnico.

O clube, inclusive, não tentou suavizar a situação publicamente. A ausência de Ceballos foi comunicada de forma direta, o que contribuiu para aumentar a repercussão do caso.

Internamente, há a leitura de que o meia também pode ter provocado o conflito como forma de acelerar uma saída, diante da falta de espaço e minutos ao longo da temporada.

O cenário atual indica que Ceballos não voltará a atuar pelo clube. Sem entrar em campo desde o retorno de lesão, no início de abril, o jogador já teria feito sua última partida  ainda em fevereiro.

Com contrato até 2027, a tendência é que clube e atleta busquem um acordo para a rescisão ou transferência na próxima janela. A saída também é vista como uma oportunidade para aliviar a folha salarial e abrir espaço no elenco.

Entre os possíveis destinos, o Betis aparece como opção mais forte, tanto pelo vínculo afetivo quanto pelo encaixe esportivo. No entanto, questões financeiras podem dificultar o negócio.

Outros clubes, tanto da Espanha quanto de ligas estrangeiras, monitoram a situação do jogador, que passa a ser visto como uma oportunidade de mercado.

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