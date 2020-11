Dana diz que ‘cometeu erro’ ao deixar Anderson Silva entrar no octógono: ‘Não deveria lutar nunca mais’

Derrotado por nocaute no quarto round ao enfrentar Uriah Hall na luta principal do UFC Vegas 12, no último sábado (31), Anderson Silva, ao que tudo indica, fez sua última luta no Ultimate. E isso não cabe somente ao desejo do lutador de se aposentar ou até mesmo buscar uma outra organização para lutar, mas também sobre os planos de Dana White, presidente da franquia. Em entrevista aos jornalistas logo após o término do evento, realizado em Las Vegas (EUA), o dirigente garantiu que o “Spider” não luta mais pela companhia e ainda afirmou que “cometeu um erro” ao deixar o brasileiro entrar no octógono.

- Depende de mim decidir, e ele está se aposentando (do UFC). Ele ainda tem uma luta no contrato conosco, mas fez um acordo comigo. Antes desse contrato ser assinado, ele acordou comigo que essa seria a última luta e que se aposentaria, então temos um acordo. Já dei a ele mais lutas do que eu deveria. Na verdade, eu estou me sentindo mal, não me sinto bem comigo mesmo pelas lutas que eu dei a ele. Anderson deveria ter se aposentado antes. Mas o cara é uma lenda do esporte e nessa empresa e era difícil para mim dizer ‘não’ a ele. Mas agora temos um acordo. Não gostei de vê-lo lutando hoje, fico triste ao ver o resultado. Ele enfrentou um cara que não tem absolutamente nenhuma agressividade. Se ele luta com algum desses jovens selvagens, ele estaria em problemas, apanharia muito, de verdade. Uriah Hall é um dos caras menos agressivos do UFC. E Anderson mal conseguia se levantar para dar a entrevista. Teve que fazer a entrevista sentado. Eu cometi um grande erro ao deixá-lo lutar hoje. Eu sabia que estava certo, e isso ficou provado hoje. Ele não deveria lutar nunca mais - disparou Dana, de acordo com transcrição do site “Combate”.

Atualmente com 45 anos, Anderson Silva vinha dizendo ao longo da semana que a luta contra Uriah Hall poderia, sim, ser a sua última no UFC. No entanto, adotou um tom de mistério ao falar sobre os próximos passos da sua carreira e chegou a afirmar que ainda tinha “lenha para queimar” ao ser questionado se pretendia continuar lutando. Dana White, por sua vez, ressaltou que a lenda do MMA não lutará mais pela organização, e chegou a dizer que torce para que a família de Anderson o convença a fazer o mesmo.

- Não quero impedi-lo de fazer nada. Ele é adulto e pode fazer o que quiser, mas ele ainda tem uma luta conosco e eu não o deixarei lutar aqui (no UFC) nunca mais. Quero que ele se aposente e espero que a família dele o diga a mesma coisa quando ele chegar em casa. Estou em uma situação difícil agora, porque ele é um cara com quem eu importo, que está na companhia há muito tempo e eu não quero sentar aqui e detoná-lo. Mas ele tem quase 46 anos de idade. A menos que você esteja tentando salvar a sua própria vida ou defender a sua família, ninguém nessa idade deveria lutar - destacou o mandatário, que por fim, fez elogios à trajetória do ex-campeão peso-médio no UFC.

- Ele é um dos maiores de todos os tempos. Muitas pessoas decidiram se tornar lutadores profissionais após verem Anderson Silva lutar. Ele inspirou uma geração inteira, não só de lutadores, mas de artistas marciais. Seu nome será eterno nos livros de recordes. Ele podia fazer coisas que as outras pessoas não conseguiam. Era quase impossível tocá-lo. O que ele fez com Vitor Belfort e com Rich Franklin… Chris Leben estava invicto quando eles lutaram, e tinha um queixo de aço. Ele fez parecer que Leben não tinha queixo. Para não falar no que ele fez com Forrest Griffin. Ele estava com a costela trincada contra Chael Sonnen e o finalizou quase no fim do quinto round. Anderson fez lutas lendárias aqui quando estava no auge. Ele já deveria estar no Hall da Fama. É inacreditável isso ainda não ter acontecido - concluiu.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Vegas 12UFC Apex, Las Vegas (EUA)Sábado, 31 de outubro de 2020

Card principalUriah Hall derrotou Anderson Silva por nocaute técnico no 4RBryce Mitchell derrotou Andre Fili por decisão unânime dos juradosKevin Holland derrotou Charlie Ontiveros por desistência verbal no 1RGreg Hardy derrotou Maurice Greene por nocaute técnico no 2RThiago Moisés derrotou Bobby Green por decisão unânime dos jurados

Card preliminarAlexander Hernandez derrotou Chris Gruetzemacher por nocaute técnico no 1RAdrian Yanez derrotou Victor Rodriguez por nocaute no 1RSean Strickland derrotou Jack Marshman por decisão unânime dos juradosJason Witt finalizou Cole Williams com um katagatame no 2RDustin Jacoby derrotou Justin Ledet por nocaute técnico no 1RMiles Johns derrotou Kevin Natividad por nocaute no 3R