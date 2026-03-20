Cuca confirma ausência de Neymar na visita ao Cruzeiro: 'Não podemos correr esse risco' Estadão Conteúdo 20.03.26 21h52 Cuca comandou seu primeiro treino no Santos nesta sexta-feira, 20, um dia após ser anunciado como novo treinador da equipe alvinegra. Na coletiva de apresentação, o técnico de 62 anos revelou que Neymar desfalcará o time no próximo domingo, na partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. "Não é para preservá-lo, é controle de carga. Só vai ter jogo daqui a 12 dias, mas o risco de lesão em três jogos em sete dias é grande. Não podemos correr esse risco", disse Cuca. O meia de 34 anos foi titular do Santos nos últimos dois jogos, ambos válidos pelo Campeonato Brasileiro e disputados na Vila Belmiro. Neymar atuou 90 minutos no empate por 1 a 1 contra o Corinthians e 89 na derrota por 2 a 1 para o Internacional. Na temporada, o jogador disputou apenas cinco partidas com a camisa do Santos: três pela liga nacional e duas pelo Paulistão. Ao todo, ele soma três gols e duas assistências. Após o duelo contra o Cruzeiro, que acontece às 16h (de Brasília), no Mineirão, o clube do litoral paulista entra em campo somente depois da Data Fifa. No dia 1º de abril, recebe o Remo na Vila Belmiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Cruzeiro Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35