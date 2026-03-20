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Cuca confirma ausência de Neymar na visita ao Cruzeiro: 'Não podemos correr esse risco'

Estadão Conteúdo

Cuca comandou seu primeiro treino no Santos nesta sexta-feira, 20, um dia após ser anunciado como novo treinador da equipe alvinegra. Na coletiva de apresentação, o técnico de 62 anos revelou que Neymar desfalcará o time no próximo domingo, na partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

"Não é para preservá-lo, é controle de carga. Só vai ter jogo daqui a 12 dias, mas o risco de lesão em três jogos em sete dias é grande. Não podemos correr esse risco", disse Cuca.

O meia de 34 anos foi titular do Santos nos últimos dois jogos, ambos válidos pelo Campeonato Brasileiro e disputados na Vila Belmiro. Neymar atuou 90 minutos no empate por 1 a 1 contra o Corinthians e 89 na derrota por 2 a 1 para o Internacional.

Na temporada, o jogador disputou apenas cinco partidas com a camisa do Santos: três pela liga nacional e duas pelo Paulistão. Ao todo, ele soma três gols e duas assistências.

Após o duelo contra o Cruzeiro, que acontece às 16h (de Brasília), no Mineirão, o clube do litoral paulista entra em campo somente depois da Data Fifa. No dia 1º de abril, recebe o Remo na Vila Belmiro.

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