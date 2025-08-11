Crystal Palace de John Textor sofre derrota em recurso na CAS e 'cai' para a Liga Conferência Estadão Conteúdo 11.08.25 9h48 Um dia após celebrar a inédita conquista da Supercopa da Inglaterra com 3 a 2 sobre o Liverpool, na prorrogação, em Wembley, o Crystal Palace sofreu uma dura derrota na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O time de John Textor, também dono da SAF do Botafogo, foi punido pela Uefa por "propriedade multiclube", já que o dirigente também é proprietário do Lyon, entrou com recurso para tentar disputar a Liga Europa, mas acabou derrotado no tribunal e rebaixado à Liga Conferência, espécie de terceira divisão de competições do continente. Textor tinha tentado uma jogada no fim de junho ao anunciar a venda de 43% do Crystal Palace para o empresário Woody Johnson, proprietário do New York Jets, da NFL, na tentativa de Mostar que a equipe tinha novo dono. Mas a Uefa não aceitou. O clube inglês apelou ao CAS e recebeu a resposta negativa nesta segunda-feira. "A Corte Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou um recurso do Crystal Palace FC (CPFC) contra a Uefa, o Nottingham Forest FC e o Olympique Lyon (OL) relativo à decisão da entidade de remover o CPFC da Liga Europa 2025/2026 devido a uma violação dos regulamentos de propriedade multiclubes. Como resultado, o CPFC será admitido a competir na Liga Conferência da Uefa 2025/2026. O recurso buscava anular a decisão do Órgão de Controle Financeiro de Clubes da Uefa, de 11 de julho de 2025, que considerou que o CPFC e o OL não estavam em conformidade com os regulamentos de propriedade multiclubes", anunciou a Corte. "Além da anulação da decisão, o CPFC solicitou a readmissão à Liga Europa da Uefa, tendo a admissão do Nottingham Forest ou do OL sido rejeitada. Uma audiência presencial ocorreu na sede do CAS em Lausanne, Suíça, em 8 de agosto de 2025. O Painel do CAS concluiu que John Textor, fundador da Eagle Football Holdings, tinha ações no CPFC e no OL e era membro do Conselho com influência decisiva sobre ambos os clubes na data da avaliação da Uefa", explicou. O CAS ainda descartou o argumento do Crystal Palace de que teria recebido tratamento injusto em relação ao Nottingham Forest e ao Lyon. "O Painel considerou que os Regulamentos da Uefa são claros e não oferecem flexibilidade aos clubes que não os cumprem na data da avaliação, como alegou o CPFC." Enquanto Forest e Lyon estão confirmados na Liga Europa, o Crystal Palace terá de passar pela fase de classificação da Liga Conferência. Em sorteio, terá pela frente Fredrikstad, da Noruega, ou Midtjylland, da Dinamarca, nos dias 21 e 28 de agosto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol LIga Europa Liga Conferência Crystal Palace John Textor CAS COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela 11.08.25 7h30 Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 Futebol Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela 11.08.25 7h30 futebol Eduardo Ramos, ídolo do Remo, anuncia aposentadoria e sonha com despedida, mas admite 'desgosto' Ao longo de 18 anos de carreira, Eduardo Ramos passou por clubes como Remo, Paysandu, Corinthians, Sport e Náutico 15.12.23 12h29 Futebol Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil' Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4 09.08.25 20h27