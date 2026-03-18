Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cruzeiro acerta salários com Artur Jorge e avança em acordo com o treinador

O clube mineiro aguarda a conclusão da rescisão de Artur Jorge com o time do Catar

Estadão Conteúdo

O Cruzeiro avançou nas conversas com Artur Jorge. Existe um acerto encaminhado com o treinador português, escolhido para substituir Tite, demitido no último domingo após o empate com o Vasco. Resta alguns poucos passos para o clube mineiro concluir o acordo.

A diretoria cruzeirense já definiu salários com Artur Jorge nesta quarta-feira e o tempo de contrato, até o final de 2027. Também conseguiu diminuir o valor da multa rescisória do técnico com o Al-Rayyan, do Catar, originalmente estipulada em 6 milhões de euros (R$ 36,1 milhões). A quantia caiu para 2 milhões de euros (R$ 12 milhões), isto é, um terço do estipulado inicialmente.

O clube mineiro aguarda a conclusão da rescisão de Artur Jorge com o time do Catar. A tendência é de que o acordo seja finalizado nesta quinta-feira. O treinador é esperado em Belo Horizonte até o fim de semana para acompanhar o jogo contra o Santos, no Mineirão.

O comandante português ganhou destaque no Brasil no comando do Botafogo em 2024, ano em que conquistou a Libertadores e o Brasileirão com campanhas irretocáveis.

Artur Jorge foi o segundo técnico procurado pelos diretores do Cruzeiro. O primeiro foi Filipe Luís, recentemente dispensado pelo Flamengo. Ele recusou a proposta porque tem o plano de seguir carreira na Europa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Cruzeiro

Artur Jorge
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Olha o pix!

Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação

Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária

18.03.26 11h38

FUTEBOL

Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B

Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo

18.03.26 10h48

COPA DO BRAIL

Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor'

Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil

18.03.26 10h05

susto

Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo

Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo.

18.03.26 9h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes

Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais

17.03.26 23h35

FUTEBOL

Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B

Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo

18.03.26 10h48

FUTEBOL

Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza'

Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição

18.03.26 0h19

SÉRIE A

Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda

O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição

17.03.26 22h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda