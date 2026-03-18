Cruzeiro acerta salários com Artur Jorge e avança em acordo com o treinador O clube mineiro aguarda a conclusão da rescisão de Artur Jorge com o time do Catar Estadão Conteúdo 18.03.26 20h33 O Cruzeiro avançou nas conversas com Artur Jorge. Existe um acerto encaminhado com o treinador português, escolhido para substituir Tite, demitido no último domingo após o empate com o Vasco. Resta alguns poucos passos para o clube mineiro concluir o acordo. A diretoria cruzeirense já definiu salários com Artur Jorge nesta quarta-feira e o tempo de contrato, até o final de 2027. Também conseguiu diminuir o valor da multa rescisória do técnico com o Al-Rayyan, do Catar, originalmente estipulada em 6 milhões de euros (R$ 36,1 milhões). A quantia caiu para 2 milhões de euros (R$ 12 milhões), isto é, um terço do estipulado inicialmente. O clube mineiro aguarda a conclusão da rescisão de Artur Jorge com o time do Catar. A tendência é de que o acordo seja finalizado nesta quinta-feira. O treinador é esperado em Belo Horizonte até o fim de semana para acompanhar o jogo contra o Santos, no Mineirão. O comandante português ganhou destaque no Brasil no comando do Botafogo em 2024, ano em que conquistou a Libertadores e o Brasileirão com campanhas irretocáveis. Artur Jorge foi o segundo técnico procurado pelos diretores do Cruzeiro. O primeiro foi Filipe Luís, recentemente dispensado pelo Flamengo. Ele recusou a proposta porque tem o plano de seguir carreira na Europa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Cruzeiro Artur Jorge COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 susto Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. 18.03.26 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11