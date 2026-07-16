CRB x Náutico: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16) pela Série B

CRB x Náutico disputam hoje, quinta-feira (16/07), a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
Onde assistir CRB x Náutico ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), além dos canais XSports e SportyNet, no YouTube.
Como chegam as equipes?
O CRB ocupa a 15ª colocação da Série B, com 20 pontos, e tenta voltar a vencer após empatar por 2 a 2 com o Goiás na rodada anterior. Jogando em casa, a equipe comandada por Eduardo Barroca busca se afastar da parte inferior da tabela e ganhar fôlego na competição.
O Náutico aparece logo acima, na 13ª posição, com 21 pontos. O Timbu chega pressionado após a derrota por 2 a 0 para o Avaí e tenta reencontrar o caminho das vitórias fora de casa. O último encontro entre as equipes terminou empatado em 1 a 1.
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CRB x Náutico: prováveis escalações
CRB: Vitor Caetano; Hereda, Fábio Alemão, Henri e Lucas Lovat; Crystopher Ribeiro, Thiaguinho, Pedro Castro e De Lucca; Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.
Náutico: Muriel Becker; Matheus Ribeiro, Wanderson, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Leonai Souza e Wenderson; Júnior Todinho, Derek e Victor Andrade. Técnico: Hélio dos Anjos.
Ficha técnica
CRB x Náutico
Campeonato Brasileiro Série B 2026 – 18ª rodada
Data: 16 de julho de 2026
Horário: 20h (de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
Transmissão: ESPN, Disney+, XSports (YouTube) e SportyNet (YouTube)