Corinthians é melancólico no Maracanã, perde para o Fluminense e aumenta jejum

O Corinthians somou mais uma partida sem vitória, a oitava consecutiva. O time perdeu por 3 a 1 para o Fluminense pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. John Kennedy, Hércules e Rodrigo Castillo fizeram os gols no Maracanã. André descontou.

Mais do que a derrota, os corintianos foram anulados em campo. O time pouco criou e, quando atacou, não conseguia representar perigo algum ao adversário. O Fluminense não precisou fazer esforço para aproveitar brechas na defesa do Corinthians para marcar.

No domingo, o Corinthians volta a campo. O adversário será o Internacional, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada. A partida antecede a estreia na Libertadores, diante do Platense. Já o Fluminense visita o Coritiba, no sábado, antes de rumar à Venezuela, onde estreia pela competição sul-americana contra o Deportivo La Guaira.

O Fluminense dominou o Corinthians desde o primeiro minuto de jogo. A equipe não precisava fazer esforço para conter o adversário quando os corintianos tinham a bola.

O time de Luis Zubeldía foi fatal em contra-ataques. O placar foi aberto dessa forma. Breno Bidon errou passe no meio de campo. Serna disparou e quase foi parado por Gabriel Paulista. Foi a vez do zagueiro falhar e ser driblado. O colombiano, então, serviu John Kennedy na área. O camisa 9 ainda driblou o goleiro Kauê e chutou caprichosamente entre as pernas de Gustavo Henrique.

No fim do primeiro tempo, um novo contra-ataque rendeu o segundo. Novamente, Serna escapou pela esquerda. Escancarado, o Corinthians tinha apenas Matheus Bidu na defesa. Ele chutou na trave e, no rebote, Hércules chegou desmarcado para ampliar.

Os jogadores corintianos davam sinal de abalo com o placar. Dorival voltou do intervalo com mudanças, incluindo a estreia do inglês Jesse Lingard.

Com poucos minutos, a situação piorou. Uma confusão entre Allan e Lucho Acosta rendeu a expulsão do corintiano. Ele foi flagrado pelo VAR segurando a genitália em direção a Serna.

Mesmo com o Corinthians ocupando mais o campo ofensivo, pouco o time fazia para concluir jogadas e levar perigo ao Fluminense. Defensivamente, os cariocas tinham tranquilidade para conter os paulistas.

Capaz de trocar passes na área do Corinthians, o Fluminense já jogava em ritmo de treino quando fez o terceiro. Soteldo cruzou, Rodrigo Castillo passou, de peito, para Hércules, que devolveu para o argentino bater cruzado e marcar.

O Corinthians descontou com André, após a bola mal afastada pela defesa do Fluminense. O VAR ainda analisou o lance, por suposta falta em Ganso, mas validou o gol. Somente com 46 minutos do segundo tempo, a equipe corintiana demonstrou que poderia reagir, mas já era tarde.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 1 CORINTHIANS

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules (Hércules) e Martinelli (Germán Cano); Savarino, Lucho Acosta (Ganso) e Serna (Soteldo); John Kennedy (Rodrigo Castillo). Técnico: Luis Zubeldía.

CORINTHIANS - Kauê; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); Charles (Matheus Pereira) e Allan; Breno Bidon (Jesse Lingard), Rodrigo Garro (Dieguinho) e André; Yuri Alberto (Zakaria Labyad). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - John Kennedy, aos 20, e Hércules, aos 47 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Castillo, aos 37, e André, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

CARTÕES AMARELOS - Lucho Acosta (Fluminense); Matheus Bidu, André e Matheus Pereira (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Allan (Corinthians).

PÚBLICO - 24.701 torcedores.

RENDA - R$ 1.202.607,00.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).