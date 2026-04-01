Corinthians é melancólico no Maracanã, perde para o Fluminense e aumenta jejum Estadão Conteúdo 01.04.26 23h52 O Corinthians somou mais uma partida sem vitória, a oitava consecutiva. O time perdeu por 3 a 1 para o Fluminense pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. John Kennedy, Hércules e Rodrigo Castillo fizeram os gols no Maracanã. André descontou. Mais do que a derrota, os corintianos foram anulados em campo. O time pouco criou e, quando atacou, não conseguia representar perigo algum ao adversário. O Fluminense não precisou fazer esforço para aproveitar brechas na defesa do Corinthians para marcar. No domingo, o Corinthians volta a campo. O adversário será o Internacional, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada. A partida antecede a estreia na Libertadores, diante do Platense. Já o Fluminense visita o Coritiba, no sábado, antes de rumar à Venezuela, onde estreia pela competição sul-americana contra o Deportivo La Guaira. O Fluminense dominou o Corinthians desde o primeiro minuto de jogo. A equipe não precisava fazer esforço para conter o adversário quando os corintianos tinham a bola. O time de Luis Zubeldía foi fatal em contra-ataques. O placar foi aberto dessa forma. Breno Bidon errou passe no meio de campo. Serna disparou e quase foi parado por Gabriel Paulista. Foi a vez do zagueiro falhar e ser driblado. O colombiano, então, serviu John Kennedy na área. O camisa 9 ainda driblou o goleiro Kauê e chutou caprichosamente entre as pernas de Gustavo Henrique. No fim do primeiro tempo, um novo contra-ataque rendeu o segundo. Novamente, Serna escapou pela esquerda. Escancarado, o Corinthians tinha apenas Matheus Bidu na defesa. Ele chutou na trave e, no rebote, Hércules chegou desmarcado para ampliar. Os jogadores corintianos davam sinal de abalo com o placar. Dorival voltou do intervalo com mudanças, incluindo a estreia do inglês Jesse Lingard. Com poucos minutos, a situação piorou. Uma confusão entre Allan e Lucho Acosta rendeu a expulsão do corintiano. Ele foi flagrado pelo VAR segurando a genitália em direção a Serna. Mesmo com o Corinthians ocupando mais o campo ofensivo, pouco o time fazia para concluir jogadas e levar perigo ao Fluminense. Defensivamente, os cariocas tinham tranquilidade para conter os paulistas. Capaz de trocar passes na área do Corinthians, o Fluminense já jogava em ritmo de treino quando fez o terceiro. Soteldo cruzou, Rodrigo Castillo passou, de peito, para Hércules, que devolveu para o argentino bater cruzado e marcar. O Corinthians descontou com André, após a bola mal afastada pela defesa do Fluminense. O VAR ainda analisou o lance, por suposta falta em Ganso, mas validou o gol. Somente com 46 minutos do segundo tempo, a equipe corintiana demonstrou que poderia reagir, mas já era tarde. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 3 X 1 CORINTHIANS FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules (Hércules) e Martinelli (Germán Cano); Savarino, Lucho Acosta (Ganso) e Serna (Soteldo); John Kennedy (Rodrigo Castillo). Técnico: Luis Zubeldía. CORINTHIANS - Kauê; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); Charles (Matheus Pereira) e Allan; Breno Bidon (Jesse Lingard), Rodrigo Garro (Dieguinho) e André; Yuri Alberto (Zakaria Labyad). Técnico: Dorival Júnior. GOLS - John Kennedy, aos 20, e Hércules, aos 47 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Castillo, aos 37, e André, aos 43 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES). CARTÕES AMARELOS - Lucho Acosta (Fluminense); Matheus Bidu, André e Matheus Pereira (Corinthians). CARTÃO VERMELHO - Allan (Corinthians). PÚBLICO - 24.701 torcedores. RENDA - R$ 1.202.607,00. LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Fluminense Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! 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