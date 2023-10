Apresentação de Tite no Flamengo: veja quando e que horas acontece

Anunciado como novo técnico do Flamengo, na última segunda-feira (09), Tite terá sua apresentação e a primeira coletiva de imprensa no Clube carioca na próxima terça-feira (17), às 13h (horário de Brasília), no Centro de Treinamento Ninho do Urubu.

Tite iniciou a rotina de treinos no ‘Mengão’ na terça-feira (10), logo após o anúncio da contratação. Além disso, o treinador estreia no comando dois dias após sua apresentação, na quinta-feira (19), durante a partida entre Flamengo e Cruzeiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro 2023.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)