Com atuação fraca, Fluminense amarga empate sem gols com RB Bragantino no Maracanã

O Fluminense desperdiçou sua primeira oportunidade de se aproximar do pelotão da frente do Campeonato Brasileiro. Inoperante no ataque e com muitos erros nas decisões, a equipe não saiu do 0 a 0 diante do RB Bragantino em uma noite de segunda-feira na qual se ressentiu de seus desfalques no Maracanã. Com o resultado do jogo válido pela vigésima-terceira rodada, os comandados de Odair Hellmann vão a 37 pontos e ficam na oitava colocação. O Massa Bruta, por sua vez, vai a 27 pontos, e termina a rodada na décima-quinta colocação.

O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no Maracanã, neste sábado, para medir forças com o Athletico-PR, às 19h. No mesmo dia, a equipe de Maurício Barbieri encara o Coritiba no Couto Pereira, às 21h.

CADÊ O RITMO?​A investida de Lucca que parou nas mãos de Cleiton logo no primeiro minuto trouxe a falsa impressão de que o Fluminense conseguiria tranquilidade para ser incisivo. Com uma série de desfalques, a equipe esbarrava na lentidão ao buscar jogadas da forte marcação do RB Bragantino. A opção eram as bolas longas, mas pouco efetivas.

O Massa Bruta, por sua vez, apostava na velocidade de Artur e Helinho e levava calafrios especialmente pelo lado direito da defesa tricolor. Claudinho cobrou falta e obrigou Marcos Felipe a se esticar para espalmar. Diante de tamanha dificuldade, o Tricolor das Laranjeiras recorria a lançamentos longos em busca de Wellington Silva e Marcos Paulo e apostava em bolas alçadas por Nenê, mas era pouco efetivo.

QUASE...

Mesmo com atuação abaixo do esperado, coube a Nenê a melhor oportunidade do primeiro tempo. O goleiro Cleiton se atrapalhou em um passe, o camisa 77 aproveitou a brecha e resolveu tentar a finalização por cobertura. Entretanto, o chute passou rente à trave.

NADA DE FURAR O BLOQUEIO...O Fluminense voltou do intervalo com as entradas de Felippe Cardoso e Luiz Henrique nos lugares de Nenê e Wellington Silva, respectivamente. A equipe povoou mais sua área e tentou igualar as ações. Lucca abriu caminho para Marcos Paulo finalizar, mas o camisa 11 demorou demais e permitiu que o zagueiro se antecipasse.

Em seguida, Caio Paulista encheu o pé e chutou sem direção. Só que nem mesmo a entrada de Paulo Henrique Ganso deu fôlego aos tricolores. Mostrando mais vontade do que qualidade, a equipe chegou a ter lampejos com Martinelli e Caio Paulista, só que não chegou a ameaçar Cleiton.

QUE SUSTO!Firme na marcação, o RB Bragantino fez a zaga tricolor passar por apuros na reta final. Claudinho recebeu bola no meio e teve calma para ajeitar e encher o pé. Marcos Felipe voou para evitar a chance da equipe de Maurício Barbieri. Só que era o Tricolor das Laranjeiras que controlava as ações. Na sobra de uma cobrança de falta, Igor Julião finalizou de maneira venenosa e a bola passou rente à trave. Mas a equipe não conseguiu sair do zero e desperdiçou sua primeira chance de engrenar na sequência de jogos em casa.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 0x0 RB BRAGANTINOData: 30-11-20 - 20hEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antônio Zanotti (ES)VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Matheus Ferraz, Martinelli (FLU), Helinho, Luan Cândido, Cuello (RBB)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Igor Julião; André, Martinelli (Nascimento, 37/2T), Marcos Paulo (Ganso, 19/2T) e Nenê (Felippe Cardoso, intervalo); Lucca (Caio Paulista, 17/2T) e Wellington Silva (Luiz Henrique, intervalo). Técnico: Odair Hellmann

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido (Edimar, 40/2T); Raul, Evangelista e Claudinho (Vitinho, 46/2T); Artur (Cuello, 40/2T), Helinho (Bruno Tubarão, 22/2T) e Ytalo (Hurtado, 22/2T). Técnico: Maurício Barbieri