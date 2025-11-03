Ceni faz 'mea culpa' e desabafa sobre arbitragem no Brasileirão: 'VAR faz m... pra caramba' Treinador do Bahia declara que profissionalização reduziria erros e critica interferência excessiva do árbitro de vídeo. Estadão Conteúdo 03.11.25 9h58 Depois da vitória do Bahia sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, Rogério Ceni saiu em defesa da profissionalização da arbitragem no Brasil. Durante a entrevista coletiva após a partida, ele afirmou que está é uma forma de evitar falhas e polêmicas. "Devido ao contexto que o futebol chegou, por tudo que se envolve, se pudesse profissionalizar a arbitragem iria diminuir os erros. O problema é o comportamental", explicou o comandante da equipe baiana, que chegou aos 52 pontos e ocupa a quinta posição na classificação. Além disso, o treinador apontou o comportamento de atletas e treinadores como um componente que dificulta o trabalho da arbitragem no futebol brasileiro. Para ele, existe uma clara necessidade de enrijecer as regras. "Acho que deveriam criar regras mais severas. Tem de criar mecanismos, o Plata (Flamengo) foi expulso, e o cara que provocou ele não teve nada, deveria ter sido expulso junto. Em vários jogos, o causador da expulsão não leva nada. A regra do goleiro (segundos para repor a bola) não conta no tiro de meta. Então temos de ter regras mais claras. Temos de deixar de ser tão chatos para deixar o árbitro apitar de maneira mais tranquila. O jogador brasileiro é muito chato, treinadores chatos, goleiros fazem muita cera. Temos de profissionalizar. Temos de dar mais condições", disse o técnico. Apesar da "mea culpa", Ceni não deixou de criticar a arbitragem brasileira dentro desse contexto. Na visão dele, a utilização do VAR é o que mais atrapalha. "O VAR faz m**** pra caramba aqui. Atrasa o jogo, entra onde não deve, chama o que não precisa, gasta tempo do jogo onde não precisa. Eles têm todos os ângulos, não podem cometer tantos erros. Acho que os árbitros estão sofrendo muito com esse auxílio no ouvido, todo mundo falando no ouvido dele. Ele já começa a se perder um pouco. Se puder dar mais condições para o árbitro, pagar melhor, remunerar melhor, corre menos riscos", desabafou. Na sequência da temporada, o Bahia do técnico Rogério Ceni enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. 