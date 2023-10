CBF emite nota em solidariedade a Vinícius Júnior após novo episódio de racismo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota na madrugada deste domingo (22) expressando solidariedade ao jogador Vinícius Júnior, que mais uma vez foi vítima de um ato de racismo na Espanha, durante partida entre o Real Madrid e o Sevilla, válida pelo campeonato local, ocorrida no sábado (21).

Em uma postagem nas redes sociais do jornal espanhol 'Marca', é possível observar um torcedor nas arquibancadas fazendo um gesto imitando um macaco em direção a Vini Jr. O próprio clube entregou o material às autoridades para ajudar na identificação do autor do crime. O jogador elogiou o rápido posicionamento e a punição imposta pelo Sevilla ao torcedor que proferiu as injúrias, mas também destacou que casos desse tipo sã recorrentes.

Nas suas redes oficiais a CBF destacou e lamentou o episódio: "A CBF demonstra seu apoio ao atacante, mais uma vez vítima deste repugnante crime."

O Sevilla emitiu um comunicado oficial no qual anunciou a identificação e a expulsão do torcedor que praticou o ato racista. O clube também denunciou o incidente às autoridades policiais e aplicará medidas disciplinares internas contra o torcedor, incluindo sua expulsão como membro do clube. O Sevilla FC condenou veementemente o comportamento racista e xenófobo, mesmo que seja um caso isolado, e se mostrou disposto a colaborar com as autoridades para eliminar tais atitudes, que não representam os valores do clube.

Reincidência

Desde que chegou ao Real Madrid, em 2018, Vinícius Júnior já foi vítima de 19 episódios de racismo. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, comentou o incidente, classificando-o como chocante e lamentável: "É chocante testemunhar novamente atos de racismo contra Vinícius Júnior. O racismo é um crime que deve ser combatido sempre. É ainda mais lamentável ouvir declarações desse tipo. Sou negro e conheço a dor que ele sente a cada ato racista dos torcedores. Sempre demonstrarei solidariedade às vítimas do racismo."

Vinícius Júnior lamentou pelo fato de haver racismo, inclusive vindo de uma criança, e destacou seu investimento na educação no Brasil para formar cidadãos com atitudes diferentes. Ele pediu que as autoridades espanholas mudem a legislação para punir criminalmente as pessoas que praticam racismo e destacou que essa medida seria um passo importante em direção à preparação para a Copa do Mundo de 2030. O jogador se colocou à disposição para ajudar nesse processo.

Em campo, Real Madrid e Sevilla empataram em 1 a 1. Jogando no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, a equipe de Carlo Ancelotti teve um desempenho sólido, controlando grande parte do jogo. No entanto, eles ficaram atrás no marcador devido a um gol contra de Alaba, precisando de um cabeceio de Carvajal para conquistar um ponto na 10ª rodada do Campeonato Espanhol.