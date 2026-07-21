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CBF confirma utilização do impedimento semiautomático no Brasileirão; veja como funciona!

Estádios de 19 clubes da Série A e a Arena Barueri receberão o novo recurso, que visa modernizar a arbitragem do futebol brasileiro

Estadão Conteúdo

21 de julho de 2026 às 12:02

Impedimento semiautomático busca acelerar as revisões de impediemto, assim como torná-las precisas

Impedimento semiautomático busca acelerar as revisões de impediemto, assim como torná-las precisas ( Foto: Divulgação / FIFA )

A CBF confirmou nesta terça-feira, 21, a utilização do sistema de impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Brasileirão. A tecnologia estreará no sábado, 25 de julho, às 18h30, nas partidas entre Athletico Paranaense x Internacional, na Arena da Baixada, e Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro.

Todos os outros oito jogos da rodada também contarão com o uso da ferramenta. Além dos 19 estádios utilizados pelos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, a Arena Barueri também terá a tecnologia.

O Palmeiras atuará no local como mandante quando o Nubank Parque estiver indisponível. Os custos da operação não foram revelados pela entidade.

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CBF agilizou implantação da tecnologia

A tecnologia foi prometida pelo presidente da CBF, Samir Xaud, em agosto do ano passado. Em novembro, a implantação do impedimento semiautomático foi confirmada durante a primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem, com representantes de clubes e federações.

Equipes da CBF e da Genius IQ, responsável pela operação do sistema, realizaram vistorias nos principais estádios do País durante oito meses. O presidente Samir Xaud destacou que a modernização da arbitragem é uma prioridade da gestão.

"É um investimento que aproxima o Campeonato Brasileiro dos mais altos padrões internacionais e reforça nosso compromisso com a transparência, a justiça esportiva e a credibilidade das competições promovidas pela CBF", afirmou Xaud.

A CBF afirmou que o Brasil teve a implantação mais rápida do sistema, comparado a outros países. A entidade concluiu em oito meses um projeto que abrange um território de 8,5 milhões de km², quase 35 vezes maior que a Inglaterra.

Na Premier League, a implementação do sistema em 20 estádios levou cerca de um ano. A CBF também realizou vistorias, instalações, testes e treinamentos em 20 arenas, além de validar a tecnologia em partidas oficiais antes da estreia no Campeonato Brasileiro.

Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, vê a implementação como um avanço. "O principal propósito é oferecer ainda mais precisão, transparência e agilidade na análise dos lances de impedimento", disse Ricci.

Como funcionará o impedimento semiautomático?

Cada praça esportiva recebeu entre 28 e 32 câmeras dedicadas, com cinco servidores em cada local. As imagens captadas no estádio serão enviadas em tempo real para a Central do VAR, localizada no Rio de Janeiro.

A Central conta com 10 salas equipadas com as tecnologias do VAR e SAOT de forma integrada. Os dados captados são enviados para a sala do árbitro de vídeo (VAR), onde são combinados com o sistema de rastreamento dos jogadores.

Essa integração entre tecnologias possibilita uma análise mais precisa de lances como impedimentos e toques de mão. Netto Góes, Diretor da Comissão de Arbitragem da CBF, afirmou que o uso da tecnologia coloca o Brasileirão em sintonia com as principais competições do planeta.

"Nosso objetivo é oferecer cada vez mais precisão, transparência e confiança nas decisões de campo", completou Góes.

Confira os estádios com impedimento semiautomático

  1. Arena da Baixada (Athletico Paranaense)
  2. Arena MRV (Atlético-MG)
  3. Arena Fonte Nova (Bahia)
  4. Nilton Santos (Botafogo)
  5. Arena Condá (Chapecoense)
  6. Neo Química Arena (Corinthians)
  7. Couto Pereira (Coritiba)
  8. Mineirão (Cruzeiro)
  9. Maracanã (Flamengo e Fluminense)
  10. Arena do Grêmio (Grêmio)
  11. Beira-Rio (Internacional)
  12. Alfredo Jaconi (Juventude)
  13. Maião (Mirassol)
  14. Nubank Parque (Palmeiras)
  15. Arena Crefisa Barueri (Palmeiras)
  16. Cícero de Souza Marques (Red Bull Bragantino)
  17. Vila Belmiro (Santos)
  18. Morumbis (São Paulo)
  19. São Januário (Vasco da Gama)
  20. Barradão (Vitória)

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