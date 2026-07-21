CBF confirma utilização do impedimento semiautomático no Brasileirão; veja como funciona!

Estádios de 19 clubes da Série A e a Arena Barueri receberão o novo recurso, que visa modernizar a arbitragem do futebol brasileiro

A CBF confirmou nesta terça-feira, 21, a utilização do sistema de impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Brasileirão. A tecnologia estreará no sábado, 25 de julho, às 18h30, nas partidas entre Athletico Paranaense x Internacional, na Arena da Baixada, e Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro.

Todos os outros oito jogos da rodada também contarão com o uso da ferramenta. Além dos 19 estádios utilizados pelos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, a Arena Barueri também terá a tecnologia.

O Palmeiras atuará no local como mandante quando o Nubank Parque estiver indisponível. Os custos da operação não foram revelados pela entidade.

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CBF agilizou implantação da tecnologia

A tecnologia foi prometida pelo presidente da CBF, Samir Xaud, em agosto do ano passado. Em novembro, a implantação do impedimento semiautomático foi confirmada durante a primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem, com representantes de clubes e federações.

Equipes da CBF e da Genius IQ, responsável pela operação do sistema, realizaram vistorias nos principais estádios do País durante oito meses. O presidente Samir Xaud destacou que a modernização da arbitragem é uma prioridade da gestão.

"É um investimento que aproxima o Campeonato Brasileiro dos mais altos padrões internacionais e reforça nosso compromisso com a transparência, a justiça esportiva e a credibilidade das competições promovidas pela CBF", afirmou Xaud.

A CBF afirmou que o Brasil teve a implantação mais rápida do sistema, comparado a outros países. A entidade concluiu em oito meses um projeto que abrange um território de 8,5 milhões de km², quase 35 vezes maior que a Inglaterra.

Na Premier League, a implementação do sistema em 20 estádios levou cerca de um ano. A CBF também realizou vistorias, instalações, testes e treinamentos em 20 arenas, além de validar a tecnologia em partidas oficiais antes da estreia no Campeonato Brasileiro.

Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, vê a implementação como um avanço. "O principal propósito é oferecer ainda mais precisão, transparência e agilidade na análise dos lances de impedimento", disse Ricci.

Como funcionará o impedimento semiautomático?

Cada praça esportiva recebeu entre 28 e 32 câmeras dedicadas, com cinco servidores em cada local. As imagens captadas no estádio serão enviadas em tempo real para a Central do VAR, localizada no Rio de Janeiro.

A Central conta com 10 salas equipadas com as tecnologias do VAR e SAOT de forma integrada. Os dados captados são enviados para a sala do árbitro de vídeo (VAR), onde são combinados com o sistema de rastreamento dos jogadores.

Essa integração entre tecnologias possibilita uma análise mais precisa de lances como impedimentos e toques de mão. Netto Góes, Diretor da Comissão de Arbitragem da CBF, afirmou que o uso da tecnologia coloca o Brasileirão em sintonia com as principais competições do planeta.

"Nosso objetivo é oferecer cada vez mais precisão, transparência e confiança nas decisões de campo", completou Góes.

Confira os estádios com impedimento semiautomático