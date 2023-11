Caso Daniel Alves: Suposta vítima informa à Justiça pedido de indenização

A suposta vítima de Daniel Alves, no caso de estupro que aconteceu em uma boate de Barcelona em dezembro do ano passado, resolveu voltar atrás e informou ao juiz responsável que não abrirá mão da indenização.

Segundo a publicação do jornal espanhol ‘La Vanguardia’, a jovem de 23 anos havia rejeitado o valor proposto por danos no período por não ter conhecimento de “todas as consequências do crime” em sua saúde.

Ainda de acordo com o veículo, a suposta vítima apresentou sintomas de transtornos psicológicos como depressão e deve utilizar provas dos danos do crime como base na exigência para a indenização.

Nos últimos cinco meses, as defesas do acusado e da vítima estavam tentando chegar a um acordo que evitasse o julgamento e, no momento, as conversas estão paralisadas e longes de um possível acordo.

Preso na Espanha desde 20 de janeiro de 2023, o ex-jogador brasileiro ainda aguarda data para o julgamento, previsto para acontecer até o início de 2024. O Ministério Público da Espanha despachou o pedido pela condenação de Daniel Alves a nove anos de prisão, além do pedido por uma indenização de 150 mil euros à vítima (R$799 mil na cotação atual).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)