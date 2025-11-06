Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Camisa azul da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 é vazada

Em junho deste ano, o Brasil garantiu vaga para a Copa do Mundo do ano que vem, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México

Estadão Conteúdo

Depois da polêmica sobre a possível camisa vermelha da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma nova versão circulou na internet nesta quinta-feira. Segundo o site Footy Headlines, especializado em 'vazar' camisas e uniformes de futebol, a peça que deve compor o uniforme reserva do Brasil no Mundial do ano que vem terá o tradicional azul.

Com uma mescla de tons claros e escuros, a camisa terá o selo Jordan, uma marca que pertence à Nike, responsável por vestir o Brasil desde 1996. O design conta com um padrão que se assemelha a uma seta para baixo pelo centro da camisa.

Nas laterais, o uniforme tem listras verticais finas em um tom de azul claro correm, criando uma textura visual em camadas. Já o logotipo da Jordan e outros detalhes aparecem em um amarelo vibrante, proporcionando um contraste nítido e reforçando a clássica identidade de cores brasileira.

Nas costas, também há setas, mas na direção contrária, que mesclam aos tons mais escuros, o que dá à camisa uma estética futurista e técnica.

Esta nova camisa azul é uma resposta à vermelha vazada em abril deste ano, que havia sido aprovada pelo antigo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, mas que causou polêmica. Segundo Samir Xaud, atual presidente da entidade, ele precisou se reunir com a Nike de forma emergencial e pediu a interrupção da produção do uniforme vermelho para o Brasil, processo que já estava em curso.

Em junho deste ano, o Brasil garantiu vaga para a Copa do Mundo do ano que vem, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026. O sorteio dos grupos será realizado no dia 5 de dezembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Brasil

camisa azul
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

série b

Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos

Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025

06.11.25 16h14

Futebol

Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B

Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino.

06.11.25 13h56

Futebol

Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30

Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará

06.11.25 12h22

FUTEBOL

Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B

Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A

06.11.25 11h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira

06.11.25 8h50

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

FUTEBOL

Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B

Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A

06.11.25 11h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda