Cametá x São Francisco-PA: onde assistir ao vivo hoje e o horário (19/11) pela Segundinha 2022

Cametá e São Francisco-PA disputam neste sábado (19/11) pártida válida pela final da Série B do Campeonato Paraense, popularmente conhecido como Segundinha 2022. O jogo tem ínicio às 15h (horário de Brasília), no Estádio Parque do Bacurau, em Cametá. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cametá x São Francisco-PA ao vivo?

A partida Cametá x São Francisco-PA pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Elevensports.com.

Como Cametá x São Francisco-PA chegam para o jogo?

No jogo de ida, o Cametá venceu por 1 a 0, em partida disputada no Souza, em Belém.

FICHA TÉCNICA

Cametá x São Francisco-PA

Segundinha 2022

Local: Estádio Parque do Bacurau, em Cametá

Data/Horário: 19 de novembro de 2022, 15h

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistente 1: Acácio Menezes Leão

Assistente 2: Carlos Eduardo Galeno Benevides

Quarta árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro

Quinto árbitro: Melck Muller Soares de Almeira

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)