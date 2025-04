Bruno Fuchs mira taça da Libertadores com Palmeiras após vice pelo Atlético-MG: 'Todos sonham'

O Palmeiras estreia nesta quinta-feira na Copa Libertadores e os jogadores só têm um objetivo em mente: levar o clube alviverde à quarta conquista da competição continental, repetindo as campanhas de 1999, 2020 e 2021. O primeiro passo será sair com um bom resultado na estreia, diante do Sporting Cristal, às 19h (horário de Brasília), no estádio Nacional de Lima, no Peru.

"Vamos para o Peru em busca de uma boa estreia, destes três pontos, que vão ser o meu presente de aniversário", comentou o zagueiro Bruno Fuchs, que completou 26 anos nesta terça-feira, dia 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira. "O problema de nascer no dia 1º de abril é esse. Todo mundo brinca comigo se é verdade ou mentira (risos). Todo mundo chega e fala 'é sério'? Estou feliz demais aqui, podendo completar meu primeiro aniversário no Palmeiras."

Embora ainda busque espaço no Palmeiras - atuou pela segunda vez no empate com o Botafogo, pelo Brasileiro -, Bruno Fuchs tornou-se peça importante na campanha do Atlético-MG na Libertadores. O zagueiro foi titular em seis partidas e ajudou o clube mineiro a chegar à final, ficando com o vice-campeonato após a derrota para o Botafogo. Desta vez, Fuchs não quer deixar escapar a taça.

"Espero ter um desfecho positivo na Libertadores. No ano passado, bati na trave pelo Atlético-MG, mas chegamos longe. Neste ano espero e quero ser campeão com o Palmeiras, ganhar o quarto título do clube, que é o que todo mundo aqui almeja e sonha, e seguir crescendo", comentou o zagueiro. "O Palmeiras é o time brasileiro que tem mais vitórias e a gente precisa manter isso, seguir crescendo, seguir evoluindo, para sermos campeões", acrescentou.

O Palmeiras viajaria na tarde desta terça-feira para a capital peruana. Pela manhã, na Academia de Futebol, a comissão técnica exibiu um vídeo ao elenco e, em seguida, o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática, com ênfase no posicionamento, e técnica, focada em situações de jogo.

Recuperado de lesão no joelho direito, o zagueiro Gustavo Gómez treinou novamente com o grupo e fica à disposição do treinador no campeonato continental, mas Abel pode optar pela manutenção de Micael. Outra dúvida da equipe é no meio de campo, setor no qual Lucas Evangelista e Emiliano Martínez também disputam vaga.