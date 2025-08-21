Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas O Liberal 21.08.25 0h17 O confronto entre Independiente e Universidad de Chile pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana foi suspenso pela Conmebol nesta quarta-feira (20) após graves incidentes nas arquibancadas do estádio na Argentina. A violência entre as torcidas impossibilitou a continuidade da partida, que foi oficialmente cancelada aproximadamente uma hora depois da paralisação inicial. Torcedores do Universidad de Chile desencadearam os distúrbios ao arremessar objetos contundentes e projéteis contra a torcida do Independiente. Um torcedor chileno chegou a lançar um artefato piroclástico em direção aos torcedores argentinos, o que intensificou o clima de hostilidade no estádio. A situação agravou-se quando os torcedores do Independiente, conhecidos como "Rojo", reagiram às provocações. O embate forçou a arbitragem a interromper o jogo enquanto as autoridades tentavam restabelecer a ordem nas arquibancadas. Como medida de segurança, os torcedores do time argentino foram evacuados e direcionados para outros setores do estádio. Apesar dessa precaução, um grupo de torcedores do Independiente agrediu violentamente alguns torcedores chilenos que não obedeceram às ordens de evacuação. A Conmebol agora precisa decidir sobre o destino da vaga para as quartas de final da competição. O procedimento jurídico deverá seguir formato similar ao aplicado no caso da partida entre Colo-Colo e Fortaleza, também cancelada por tumulto nas arquibancadas. A diferença crucial é que, enquanto o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza era pela fase de grupos, resultando na atribuição dos três pontos ao Fortaleza, a partida entre Independiente e Universidad de Chile é eliminatória. Nos próximos dias, a entidade sul-americana deverá realizar discussões para determinar qual equipe avançará às quartas de final da Copa Sul-Americana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo tem apenas uma vitória em casa sob o comando de António Oliveira Leão Azul soma 33,3% de aproveitamento nos últimos seis jogos como mandante e treinador segue pressionado 20.08.25 17h35 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Futebol Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas 20.08.25 11h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Troféu Romulo Maiorana chega à 30ª edição conciliando tradição e inovação Marca é motivo de orgulho para o Grupo Liberal, que tenta ser mais inclusivo e pioneiro na região. 17.05.24 0h01 DIA MUNDIAL DO ROCK Heavy metal, shows históricos e homenagem ao Paysandu; Curuzu é o templo do rock em Belém Estádio do Paysandu abriu as portas para eventos memoráveis e é considerado o maior palco do rock no Estado 13.07.21 8h00 Finalmente Paysandu lança site para emissão digital de meia-entrada; saiba como se cadastrar O novo sistema já estará disponível para uso na partida contra o Atlético-GO, que acontece neste sábado (12), às 18h30, no Estádio Curuzu, em Belém. 10.07.25 11h41 Seleção Brasileira Seleção Brasileira em Belém: relembre todos os jogos do Brasil no Mangueirão Duelo contra a Bolívia na sexta-feira (8), às 21h45, no Mangueirão marca o quinto jogo da Seleção no Pará 06.09.23 9h38