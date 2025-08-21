Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile

O confronto entre Independiente e Universidad de Chile pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana foi suspenso pela Conmebol nesta quarta-feira (20) após graves incidentes nas arquibancadas do estádio na Argentina. A violência entre as torcidas impossibilitou a continuidade da partida, que foi oficialmente cancelada aproximadamente uma hora depois da paralisação inicial.

Torcedores do Universidad de Chile desencadearam os distúrbios ao arremessar objetos contundentes e projéteis contra a torcida do Independiente. Um torcedor chileno chegou a lançar um artefato piroclástico em direção aos torcedores argentinos, o que intensificou o clima de hostilidade no estádio.

A situação agravou-se quando os torcedores do Independiente, conhecidos como "Rojo", reagiram às provocações. O embate forçou a arbitragem a interromper o jogo enquanto as autoridades tentavam restabelecer a ordem nas arquibancadas.

Como medida de segurança, os torcedores do time argentino foram evacuados e direcionados para outros setores do estádio. Apesar dessa precaução, um grupo de torcedores do Independiente agrediu violentamente alguns torcedores chilenos que não obedeceram às ordens de evacuação.

A Conmebol agora precisa decidir sobre o destino da vaga para as quartas de final da competição. O procedimento jurídico deverá seguir formato similar ao aplicado no caso da partida entre Colo-Colo e Fortaleza, também cancelada por tumulto nas arquibancadas. A diferença crucial é que, enquanto o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza era pela fase de grupos, resultando na atribuição dos três pontos ao Fortaleza, a partida entre Independiente e Universidad de Chile é eliminatória.

Nos próximos dias, a entidade sul-americana deverá realizar discussões para determinar qual equipe avançará às quartas de final da Copa Sul-Americana.