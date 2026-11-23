Com golaço, Brasil vence na estreia da Copa do Mundo de Futsal de Nanismo

Duduzinho marcou duas vezes, e Maikon completou o placar da vitória brasileira por 3 a 2 sobre o Iraque

Com o resultado, o Brasil segue na disputa por uma das duas vagas do Grupo 3 nas quartas de final ( Foto: Reprodução/Redes Sociais )

A Seleção Brasileira iniciou sua campanha na segunda edição da Copa do Mundo de Futsal de Nanismo com vitória por 3 a 2 sobre o Iraque, no último domingo (22). O confronto foi realizado no ginásio Salle Omnisports Alhawnan Skikina, em Rabat, no Marrocos.

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Duduzinho, que balançou as redes duas vezes, e Maikon marcaram os gols da equipe brasileira na partida. Com o resultado, o Brasil segue na disputa por uma das duas vagas do Grupo 3 nas quartas de final. A chave também reúne Argentina, atual campeã mundial, e Jordânia, próximos adversários da seleção brasileira.