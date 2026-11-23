Jorge Jesus parabeniza Flamengo por título do Brasileiro: 'A nação rubro-negra está em festa'

Apesar de hoje comandar Portugal, Mister mantém carinho pelo clube e celebrou a recente conquista do Brasileirão

Comandante do time rubro-negro que fez história na temporada 2019 ao acumular títulos e jogar um belo futebol, Jorge Jesus aproveitou o embalo da conquista do Campeonato Brasileiro deste ano para exaltar o feito alcançado pelo Flamengo nas redes sociais.

Ele postou uma mensagem nos stories do Instagram acompanhada de uma ilustração com o escudo do clube e celebrou o título que veio no empate de 1 a 1 com o Palmeiras neste sábado, em jogo realizado no Nubank Parque.

"Parabéns Flamengo! Campeões!! A nação rubro-negra está em festa", publicou o atual treinador da seleção de Portugal que ainda ostenta grande prestígio junto aos torcedores do clube por sua passagem vitoriosa.

A publicação foi feita um dia depois do décimo título nacional. A equipe do técnico português Leonardo Jardim emplacou uma arrancada impactante no segundo turno da competição, chegou aos 80 pontos, e assegurou o troféu com duas rodadas de antecedência.

Durante o curto período no Ninho do Urubu, Jesus fez história no clube ao conquistar a Copa Libertadores (2019), o Campeonato Brasileiro (2019), a Recopa sul-americana (2020), a Supercopa do Brasil (2020) e ainda o Campeonato Carioca (2020).