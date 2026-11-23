Copa do Mundo feminina de 2031 será nos EUA, México e América Central; Reino Unido sediará 2035

O torneio também será o maior da história das Copas femininas, pois, seguindo a tendência de ampliação do Mundial masculino, contará com um número expandido de 48 equipes e 104 partidas pela primeira vez

A Fifa confirmou, nesta segunda-feira, 23, que a Copa do Mundo feminina de 2031 será realizada em conjunto por Estados Unidos, México, Jamaica e Costa Rica. Também foi decidido que a edição seguinte, em 2035, terá como sede o Reino Unido, com a participação de suas quatro nações: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

Ambas as candidaturas foram únicas e acatadas pela Fifa durante congresso realizado em Zurique, na Suíça. A edição de 2031, com jogos nas Américas do Norte e Central, será a primeira disputada em mais de um país.

O torneio também será o maior da história das Copas femininas, pois, seguindo a tendência de ampliação do Mundial masculino, contará com um número expandido de 48 equipes e 104 partidas pela primeira vez.

"Estamos incrivelmente honrados e entusiasmados em receber o mundo nos Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2031", disse a presidente da Federação de Futebol dos EUA, Cindy Parlow Cone.

"Este é um momento histórico para nossos quatro países, mas a oportunidade é muito maior do que qualquer um de nós individualmente. Juntamente com a Fifa, queremos realizar a maior e mais impactante Copa do Mundo da história e usar seu sucesso para acelerar o crescimento do futebol feminino em todo o mundo", completou.

As cidades-sede de cada país e a quantidade de jogos que cada nação irá receber ainda serão definidas pelas federações nacionais envolvidas e pela Fifa. Será a terceira que vez que os EUA, sede em 1999 e 2003, receberá o torneio. Já México, Jamaica e Costa Rica serão sede pela primeira vez.

Em 2035, o Reino Unido, berço do futebol, verá pela uma Copa do Mundo em casa, seja feminina ou masculina, pela primeira vez desde 1966, quando a Inglaterra sediou o Mundial dos homens e perdeu a final para a Alemanha Ocidental. Aquela Copa, contudo, foi realizada apenas em território inglês, sem incluir as demais nações do Reino Unido.

"Foi preciso muito trabalho para chegarmos até aqui, é a culminação de todo esse esforço. Estamos muito entusiasmados com o impacto que o torneio pode ter", afirma Sue Day, diretora de futebol feminino da Associação Inglesa de Futebool (FA, na sigla em inglês). "Será um torneio incrível por si só: 48 equipes, 104 partidas de futebol em todo o Reino Unido, ninguém estará a mais de duas horas de distância de uma partida, o que permite conectar todas as comunidades do país."