Bia Haddad anuncia fim de temporada para cuidar de saúde mental: 'Tênis, eu te amo'

Estadão Conteúdo

A temporada 2025 de Beatriz Haddad Maia chegou ao fim mais cedo do que se esperava. Por meio de uma postagem na rede social, ela disse que está parando para descansar corpor e mente. "Estou encerrando a temporada um pouquinho antes do programado".

Com um desempenho abaixo do esperado nos últimos torneios, Bia Haddad acabou sendo eliminada de forma precoce tanto no SP Open, quando era a principal atração, quanto no WTA 500 de Seul, onde era a atual campeã.

Na postagem ela diz que a prioridade vai ser um cuidado com o corpo e a mente. "Estou fazendo este post para dividir com vocês que estou enecerrando a minha temporada de 2025 um pouquinho antes do programado para poder descansar por um maior período o corpo e a mente." Por fim, ela ainda se despede exaltando o seu esporte preferido: "Tênis, eu te amo. Nos vemos em breve novamente"

Na postagem, ela faz um agradecimento a patrocinadores e amigos "que caminham lado a lado comigo nesta jornada maravilhosa e repleta de aprendizados que é o esporte de alto rendimento", diz parte do texto da tenista paulistana.

Bia defende 294 pontos até o fim do ano. Tem 1270 neste momento no live ranking. Descontando essa pontuação, a brasileira fica com 976, o que neste momento, a colocaria como a 68ª do mundo. Essa parada vai provocar uma brusca queda no ranking da WTA.

No WTA 500 de Seul, onde defendia o título, Bia precisou de atendimento médico para supera a sul-coreana Dayeon Back por 2 sets a 0. No segundo set, quando estava prestes a fechar a partida, ela passou mal e permitiu que a rival ganhasse três games seguidos. Após ser atendida, porém, a brasileira consolidou o triunfo.

No jogo seguinte, pelas oitavas, mais problemas. Com dores no joelho, ela sofreu um revés para a alemã Ella Seidel em uma batalha de 3h30. Após novamente pedir atendimento médico, ela chegou às lágrimas nos games finais.

A decisão de Bia contrasta com o desgaste tanto físico quanto mental da tenista. Na disputa do US Open, no mês passado, ela admitiu ter enfrentados alguns "fantasmas". "Vieram alguns fantasmas na cabeça, que acho que todos nós temos. Em alguns momentos eles afloram um pouco mais. Estou em um momento um pouquinho mais ansiosa, e quando a gente não está tão confiante, as coisas fluem menos naturalmente", disse a tenista em entrevista ao SporTV.

