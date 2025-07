Barcos marca no fim, Grêmio só empata com Alianza Lima e se despede da Sul-Americana

Diante de mais de 46 mil torcedores na Arena, o Grêmio não conseguiu transformar o apoio das arquibancadas em uma atuação convincente. Precisando reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no Peru, o time gaúcho ficou no empate por 1 a 1 com o Alianza Lima nesta quarta-feira e foi eliminado nos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O resultado amplia a crise tricolor e aumenta a pressão sobre o técnico Mano Menezes. O gol do time peruano foi marcado por um ex-atacante do clube, o argentino Hernán Barcos.

Com o clima tenso pela necessidade de marcar pelo menos dois gols, o Grêmio tentou usar a intensidade nos minutos iniciais como arma. Empurrado pela torcida, o time até começou com postura agressiva, mas não conseguiu transformar a pressão territorial em chances claras. A posse estéril e a falta de organização no meio-campo impediram o time de criar. Nem Braithwaite, nem Alysson conseguiram ameaçar a meta defendida por Viscarra, que terminou o primeiro tempo sem realizar uma defesa difícil.

O Alianza Lima, confortável com a vantagem construída em casa, esperou os avanços precipitados dos gaúchos e foi ganhando confiança. Com Guerrero à frente, o time peruano encaixou contragolpes perigosos e passou a jogar de igual para igual. A falta de criatividade no setor central gremista, com Riquelme sobrecarregado na armação, deixou o time refém de bolas esticadas e de jogadas individuais.

A vaia no intervalo refletiu a insatisfação do torcedor, consciente do tamanho do desafio e da atuação aquém do necessário. Na volta para o segundo tempo, o Grêmio tentou reagir. E conseguiu, aos 10 minutos, abrir o placar com Gustavo Martins. Após escanteio cobrado por Marlon, o zagueiro se livrou da marcação e finalizou de primeira com o pé esquerdo, dando um sopro de esperança ao torcedor.

Mas o Alianza não se abalou com o gol. Pelo contrário, passou a explorar os espaços deixados por um Grêmio mais exposto. Guerrero voltou a incomodar, e Quevedo por pouco não empatou em finalização cruzada que obrigou Volpi a salvar com a perna. A resposta tricolor foi desorganizada, marcada por erros de passe e escolhas equivocadas. Mano Menezes tentou mexer na estrutura, mas o time perdeu fôlego e clareza com o passar dos minutos.

No último lance, a punição. Já aos 50, Barcos - velho conhecido da torcida gremista - recebeu passe em profundidade nas costas de Edenilson, encobriu Volpi e sacramentou a eliminação. O 'Pirata' nem comemorou com entusiasmo, mas selou a frustração de uma noite que começou com esperança e terminou em silêncio.

A eliminação mantém a escrita ruim dos clubes brasileiros nos playoffs da Sul-Americana - Vasco e Bahia também já se despediram - e coloca ainda mais pressão sobre Mano Menezes, que vê o foco se voltar exclusivamente para o Campeonato Brasileiro.