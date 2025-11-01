Avaí vence Athletic-MG, mas deve encarar o Remo já sem grandes chances de acesso Daqui a duas rodadas, os Leões se encontram. Remo pode chegar já garantido na Série A e lutando para confirmar o título da Série B Estadão Conteúdo 01.11.25 21h03 O Avaí venceu o Athletic-MG por 2 a 1 neste sábado (1), na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cléber, de pênalti, e Emerson Ramon marcaram os gols do time catarinense, enquanto Ronaldo Tavares descontou para os mineiros também em cobrança de penalidade. Com o resultado, o Avaí chegou a 51 pontos e subiu para a nona colocação, consolidando-se no meio da tabela. A equipe catarinense não tem mais risco de rebaixamento e encerra a rodada com uma campanha sólida em casa. O Athletic, por outro lado, segue em situação delicada. Com 37, permanece em 16º lugar e pode entrar na zona de rebaixamento caso o Botafogo-SP vença seu compromisso na rodada. O primeiro tempo foi equilibrado, com alternância de oportunidades entre as equipes. O Athletic começou mais incisivo, criando boas chances em jogadas aéreas com David Braga e Wesley Gasolina, que exigiram atenção da defesa catarinense. O Avaí respondeu em finalizações de Emerson Ramon e Thayllon, ambas defendidas por Adriel. O ritmo da partida diminuiu na reta final da etapa, mas, nos acréscimos, o VAR marcou pênalti após Yuri derrubar JP dentro da área. Cléber foi para a cobrança e bateu com calma, no meio do gol, abrindo o placar para o time da casa. Na volta do intervalo, o Avaí ampliou logo aos dois minutos. Após finalização de Thayllon, o goleiro Adriel deu rebote, e Emerson Ramon aproveitou o vacilo da defesa mineira para empurrar a bola para o fundo da rede. Com vantagem confortável, o time catarinense passou a controlar o jogo, enquanto o Athletic tentava reagir em lances isolados, principalmente com Geraldes e Ronaldo Tavares. Aos 33 minutos, o árbitro assinalou pênalti para os visitantes após toque de mão de Cléber dentro da área. Ronaldo Tavares cobrou com categoria, deslocando César e diminuindo o placar, mas o gol não foi suficiente para evitar a derrota. Na próxima rodada, o Athletic-MG enfrenta a Ferroviária na sexta-feira (7), às 19h, no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei. O Avaí volta a campo no sábado (8), às 20h30, contra o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. FICHA TÉCNICA AVAÍ 2 X 1 ATHLETIC-MG AVAÍ - César; Raylan, Jonathan Costa (Anderson), Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Vitor, JP (Jamerson) e Marquinhos Gabriel; Thayllon (Gaspar), Cléber e Emerson Ramon (DG). Técnico: Vinícius Bergantin. ATHLETIC-MG - Adriel; Wesley Gasolina (Douglas Pelé), Marcelo Ajul (Neto Costa), Sidimar e Yuri; Sandry, Fernando Martínez e David Braga (Geraldes); Welinton Torrão (Jhonatan), Ronaldo Tavares e Guilherme Cachoeira (Ezequiel). Técnico: Rui Duarte. GOLS - Cléber, aos 50 minutos do primeiro tempo. Emerson Negueba, aos três, e Ronaldo Alves, aos 37 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - César, Cléber, João Vitor e Marquinhos Gabriel (Avaí); Wesley Gasolina, Yuri, Sandry e Geraldes (Athletic) ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE) PÚBLICO - 4.246 torcedores RENDA - R$ 89.620,00 LOCAL - Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC) 