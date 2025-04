Atlético de Madrid perde em Las Palmas e se afasta de Barcelona e Real Madrid no Espanhol

Sem inspiração, o Atlético de Madrid sofreu uma inesperada derrota, por 1 a 0, para o Las Palmas, neste sábado, no campo do adversário, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado fez com que o time do técnico Diego Simeone se afastasse ainda mais dos líderes Barcelona e Real Madrid na classificação.

O Atlético continua com 63 pontos, contra 66 do Real, que joga neste domingo, e 73 do Barcelona. O Las Palmas chegou aos 32 pontos, em 17ºlugar, e saiu da zona de rebaixamento.

A superioridade do Atlético de Madrid sobre o Las Palmas na classificação não foi confirmada em campo. Com titulares importantes como De Paul e Griezmann no banco de reservas, o time da capital espanhola viu a equipe anfitriã dominar o meio de campo, com destaque para o meia Alberto Moleiro, e ter as boas oportunidades para abrir o placar.

Desesperado na beirada do gramado, o técnico Diego Simeone viu o adversário pressionar muito. Alex Suárez obrigou Oblak a fazer bela defesa, aos 21 minutos. Aos 29, Essugo, com forte chute da intermediária, voltou a assustar o goleiro do Atlético.

Nos 15 minutos finais da primeira etapa, o Las Palmas apresentou cansaço, enquanto o Atlético acertou o esquema para os contra-ataques. Foi aí que surgiu o goleiro Horkas com belas defesas para impedir que Alvarez e Sorloth marcassem para a equipe visitante.

O Las Palmas voltou revigorado para o segundo tempo, reequilibrando a disputa e deixado o Atlético mais em seu campo. Aos 13 minutos, Simeone colocou em ação Riquelme e De Paul. Aos 19, foi a vez de Azpilicueta e Griezmann serem acionados pelo treinador.

Com as alterações, o Atlético teve o domínio da partida, mas sem conseguir furar a zaga do Las Palmas, que passou a apostar nos contra-ataques também sem sucesso.

Só aos 37 minutos o Atlético produziu um lance de perigo, com Giuliano, em jogada pela ponta-direita, mas a finalização foi fraca e para fora.

Mas o melhor estava por vir. Aos 47, depois de um lançamento para o ataque do Las Palmas, a bola sobrou para Muñoz, que empurrou para dentro do gol. O VAR analisou e a jogada foi validada para loucura da torcida presente. O Atlético foi desesperado ao ataque, mas não conseguiu o empate.