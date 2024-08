Atletas paraenses garantem vaga no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica; veja mais

O Pará subiu no lugar mais alto do pódio do tradicional Torneio Regional de Ginástica Rítmica da Região Norte, conquistando a classificação de seis atletas para a etapa nacional. A regional foi realizada entre os dias 15 a 17 deste mês, no Sesc Bosque, no Rio Branco do Acre.

O bom desempenho da delegação paraense alcançou um total de nove medalhas, sendo uma de ouro, seis de prata e duas de bronze. As classificadas vão disputar o Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, em Cuiabá-MT, entre os dias 30 de outubro a 03 de novembro.

A competição contou com a participação de 92 atletas de 15 clubes do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Com 200 provas realizadas, e os quatros melhores por categoria conquistaram a classificação.

A técnica do Centro de Ginástica do Pará, Kamilla Pinheiro, ressaltou a conquista de suas atletas, que tiveram o patrocínio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel). “Nossa meta no torneio foi alcançada, pois tivemos as classificações no individual e no trios, essa viagem foi bem difícil em relação aos custos, graças a Deus tivemos o apoio da Seel, pois sem ele não conseguiríamos viajar, e trazer o nosso resultado para o nacional. Voltamos com as classificações e como 3ª melhor equipe do norte”, disse.

A titular da pasta, Ana Paula Alves, destacou a conquista das representantes do Pará no Torneio Regional. “Uma conquista importante das nossas ginastas que foram representar o estado, e fizeram bonito, conquistando a vaga para o nacional. Nós do Governo estamos felizes por mais essa conquista que mostra o trabalho que desenvolvemos em prol do desenvolvimento social e cultural dos nossos jovens”, disse a secretária.

Classificadas para a nacional

Pré-Infantil

Prata - Emilly Borges - Corda

Trio Pré-Infantil Campeão

Mariana Brito / Maria Ísis / Emilly Borges

Infantil nível 2

Bronze - Kayla de Paula - Mãos Livres

Prata - Kayla de Paula - Prova Arco e Geral

Classificação no Geral

Bronze - Ana Beatriz Serra

Infantil nível 1

Prata - Clara Nobre - Prova Arco

Prata - Clara nobre - Classificação no Geral

Trio Infantil

Prata - Classificação no geral

Clara Nobre, Ana Beatriz Serra e Kayla de Paula

Terceiro Lugar por Equipe: Centro Norte de Ginástica