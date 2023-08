Atacante do Flamengo fará pausa na carreira para ser mãe

A atacante do Flamengo Sole Jaimes anunciou em suas redes sociais que fará uma pausa na carreira para realizar o sonho de ser mãe. Apesar de ter que enfrentar uma baixa durante a temporada, o clube respeitou a decisão da jogadora e demonstrou apoio.

A argentina está no Flamengo desde julho de 2022 e foi muito bem recebida pela torcida. Ela agradeceu o suporte e o carinho do clube e dos fãs nesse momento importante de sua vida.

"Faz muitos anos que estou planejando isso. Hoje tomei a decisão de dar uma pausa no futebol. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Flamengo, obrigada por respeitar minha decisão e estarem pertinho de mim. Vou continuar por aí perto, torcendo pelo Flamengo e perto das meninas", disse em comunidado no Instagram.

VEJA MAIS

Ela já está grávida de três meses e mostrou toda a jornada ao lado de sua esposa Kelly Chiavaro, jogadora do Botafogo. O Flamengo, por sua vez, brincou com a situação em seu comunicado, dizendo que terá mais um rubro-negro ou rubro-negra no mundo.

"Há pouco tempo, a atacante Sole Jaimes descobriu sua gravidez e hoje, após realizar alguns exames, divulgou a notícia nas suas redes sociais. Vivemos grandes momentos dentro de campo e agora aguardamos mais um rubro-negro ou rubro-negra no mundo. O amor transcende as quatro linhas! A camisa 99 fez questão de gravar uma mensagem especial pra Nação…. Estamos juntos, Sole! É bom demais te ver feliz assim, mamãe", escreveu o time em apoio.

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)